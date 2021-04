L'humoriste Patrick Le Chinois va rejoindre la Chine en Smart pour y jouer son one-man show

L’humoriste Patrick Le Chinois s’embarque dès ce vendredi 30 avril dans une aventure folle : rejoindre l’Empire du milieu en Smart, en un mois, pour y jouer son deuxième spectacle en chinois, un texte appris en phonétique.

Il faut dire que Patrick Veisselier, alias Patrick Le chinois, est un adepte des projets fous. L'humoriste qui en 2014, alors qu'il ne parle pas un mot de chinois, s'est lancé dans la création d'un stand-up en mandarin à la suite d'une blague, s'apprête à récidiver et met la barre encore un peu plus haut. Alors qu'il devait jouer son nouveau show au printemps 2020 au premier étage de la Tour Eiffel - un projet rendu impossible en raison de la crise sanitaire – il a donc imaginé une nouvelle idée folle. Laquelle ? Rejoindre la Chine, où les salles de spectacles sont restées ouvertes, en voiture pour aller y jouer son deuxième one-man show en chinois «En attendant Beyoncé». C’est à bord d’une smart thermique, que l’humoriste prend la route dès ce vendredi 30 avril pour un mois de voyage.

20 000 kilomètres, 11 tests PCR et deux dates

Un périple de 20 000 kilomètres qui le conduira de la France à la Chine en passant par une dizaine de pays : l’Italie, la Slovénie, l’Autriche, la Hongrie, la Slovaquie, l’Ukraine, la Russie et le Kazakhstan. Une aventure, ponctuée de onze tests PCR, que l’humoriste commentera quotidiennement sur ses réseaux sociaux et sur son site grâce à des caméras embarquées dans son véhicule. Car si son parcours a été planifié à l’avance, le comédien, à la manière d’Antoine de Maximy, improvisera ses nuits, entre bivouac, hôtel et nuit chez l’habitant, en fonction des rencontres.

Il en profitera également pour réviser son deuxième spectacle qu’il a appris, comme le précédent, en phonétique, à l’issue d’un entraînement rigoureux. De quoi être parfaitement prêt pour ses deux dates en Chine, programmées les 17 et 19 juin à Guyang et Chengdu.