5 expos photos gratuites en attendant la réouverture des musées

En attendant la réouverture progressive des lieux culturels prévue le mercredi 19 mai 2021, voici, pour patienter, cinq expositions photographiques à découvrir gratuitement dans les rues de Paris.

Des Parisiennes sous le regard de Nikos Aliagas

Joséphine Brueder / Ville de Paris

Pour quelques jours encore, il est possible de voir, sur les grilles de l’Hôtel de Ville de Paris, la dernière exposition de Nikos Aliagas consacrée aux Parisiennes. 35 clichés en noir et blanc de femmes, pour la plupart croisées dans la rue. Né à Paris, l’animateur et journaliste a souhaité, à travers cette exposition, « montrer des histoires de celles que l’on ne voit pas dans les médias mais qui sont des femmes courageuses et qui font vivre la ville ».

Hôtel de Ville de Paris, 5 rue Lobeau, jusqu’au lundi 10 mai 2021.

Visage(s) d’Europe, un voyage européen à Paris

Visages d'Europes / EUNIC Paris / Capture Twitter

Les instituts culturels européens de Paris proposent pour la troisième année consécutive un regard sur l’Europe à travers l’objectif d’artistes issus de différents pays. Pour cette 3ème édition, 19 photographes de 15 nationalités différentes dressent ainsi un portrait du continent. La première partie de l’exposition est présentée jusqu’au 19 mai 2021 sur les grilles du Square Saint-Jacques à Paris. La seconde partie sera visible sur le parvis de l’Hôtel de Ville, du 7 au 12 mai 2021.

Square de la tour Saint-Jacques, 39 rue de Rivoli, jusqu’au 19 mai 2021.

La piscine, clichés de Gil Rigoulet pour se rafraîchir

Gil Rigoulet / Artazart

Le collaborateur de longue date du journal Le Monde Gil Rigoulet, connu principalement pour ses photos de voyages à travers le monde, expose à la librairie/galerie Artazart, sa passion pour la photographie aquatique. De l’eau et des corps immortalisés au format polaroïd par ce photographe de renom. Pas besoin d’attendre la réouverture pour foncer voir cette exposition qui débute le jeudi 6 mai à 15h, en présence du photographe.

Galerie Artazart, 83 quai de Valmy 75010 Paris, du 6 mai au 13 juin 2021.

71/21, une exposition de Médecin Sans Frontières, 50 ans d’histoire en images

Kadir Van Lohuizen / Noor / Médecins Sans Frontières

L’ONG fête cette année ses 50 ans d’existence et propose pour l’occasion une série de clichés emblématiques qui retracent les événements marquants de son histoire. L’expositon en plein air est l’occasion d’apprécier gratuitement le travail de nombreux grands photographes reporters comme Robin Hammond ou Lynsey Addario. Les images illustrent la diversité des contextes d’intervention de MSF à travers la planète, et donnent un visage aux victimes des crises humanitaires dans lesquelles l’ONG intervient. Une équipe sera parfois sur place afin de répondre aux questions.

Sur le parvis de la Gare de Lyon à Paris jusqu’au 30 juin 2021.

100% l’expo, sorties d’écoles à la rencontre des nouveaux talents

Capture Instagram La Villette

Pour cette 5eme édition, La Villette offre un nouveau panorama de plus de 140 jeunes talents tout juste sortis de l'écoles de création artistique. Cette année, Covid oblige, l'exposition se décline en extérieur avec une séléction de photographies de différents jeunes artistes. Elle est gratuite et à retrouver au fil de votre balade dans les allées du parc. À partir du 19 mai, il sera possible de voir le reste de l'expositon dans la Grande Halle du parc.

Parc de La Villette, 211 avenue Jean Jaurés, 75019 Paris jusqu'au 20 juin 2021.