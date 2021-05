Olympia Dukakis : l'actrice oscarisée s'est éteinte

Elle avait reçu l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour « Eclair de Lune » sorti en 1988. Olympia Dukakis est décédée ce 1er mai à l’âge de 89 ans.

L’actrice américaine souffrait d’une « santé déclinante depuis de nombreux mois » et était « en soins palliatifs », a fait savoir son frère, Apollo Dukakis, qui a annoncé sa mort. «Elle est enfin en paix et avec son Louis», a-t-il écrit sur Twitter, parlant du défunt mari de sa soeur, avec qui elle avait eu trois enfants.

Descendante d'une famille d'immigrés grecque, Olympia Dukakis était une fervente militante pour les droits des femmes et des homosexuels. Elle était aussi connue des fans de séries pour son rôle charismatique d’Anna Madrigal dans la série adaptée des Chroniques de San Francisco d’Armistead Maupin. Première incarnation d’importance d’un personnage transgenre depuis la première saison sortie en 1993, jusqu’à la quatrième, sur Netflix en 2019, l’actrice, bien que non trans, était ainsi devenue une égérie de la communauté LGBT+.

Après avoir débuté sa carrière au théâtre, qu’elle a d’ailleurs longtemps enseigné - en particulier au sein de la Whole Theater Company, qu’elle avait fondée avec son mari Louis Zorich (1924-2018), Olivia Dukakis s’était dirigée vers le grand écran. A l’affiche d’une soixantaine de longs-métrages, elle était notamment apparue dans « Working Girl» de Mike Nichols, « Potins de femmes » de Herbert Ross, ou encore «Maudite Aphrodite» de Woody Allen.

Récemment, elle avait fait l’objet du documentaire « Olympia » (2020), de Harry Mavromichalis. Elle venait aussi de tourner le film, encore inédit, «Not To Forget», de Valerio Zanoli, au côté de Cloris Leachman, elle aussi disparue en 2021.

Cher lui a rendu un vibrant hommage sur Twitter : « Olympia Dukakis était une formidable actrice primée aux Oscars. Olympia a joué ma mère dans Moonstruck («Eclair de Lune», ndlr), et même si son rôle était celui d'une femme qui souffrait, nous avons énormément ri », a-t-elle écrit. « Elle me disait tout le temps à quel point elle aimait Louis, son mari beau et talentueux. Reste en paix, ma chère ». «Elle était la meilleure d'entre toutes», a de son côté salué Mia Farrow.

Olympia Dukakis Was an Amazing,Academy Award Winning Actress.Olympia Played My Mom In Moonstruck,& Even Though Her Part was



That Of a Suffering Wife, WeALL The Time.She Would Tell Me How MUCH She Loved Louis,Her”Handsome Talented,Husband”.I Talked To Her 3Wks Ago. Rip Dear One pic.twitter.com/RcCZaeKFmz

— Cher (@cher) May 1, 2021