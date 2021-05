La vie d'Audrey Hepburn adaptée en série par son fils

Icône du glamour, l’actrice britannique Audrey Hepburn, disparue il y a près de trente ans, devrait être au centre d’une série en préparation.

Tout simplement baptisée « Audrey », la série racontera la vie de la star de « Vacances romaines » (1953), son premier grand rôle au cinéma qui lui a d’emblée valu à 24 ans, un Oscar, un Golden Globe et un Bafta. Un parcours qui sera retracé par la scénariste-productrice américaine Jacqueline Hoyt (The Good Wife), selon le magazine Variety.

Son fils participera au projet

Le second fils d’Audrey Hepburn - Luca Dotti - né de son union avec son second mari, un psychiatre italien, devrait également participer à l’écriture. Il avait déjà consacré une biographie à sa mère. Co-écrit avec le journaliste Luigi Spinola, l’ouvrage intitulé «Audrey at home» avait rencontré un vif succès et devrait servir de trame à cette série, comme l’a expliqué Wildeside, société qui produira ce nouveau projet et à qui l’on doit déjà deux séries à succès : «L’amie prodigieuse» et «The Young Pope».

Reste à savoir à qui sera confiée la lourde tâche de camper Audrey Hepburn, mémorable interprète de « Diamants sur Canapé » ou « My Fair Lady », mais aussi mère de famille et femme engagée dans l’humanitaire.