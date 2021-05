Festival : le off d'Avignon confirme le maintien de son édition 2021 et dévoile son affiche

Le festival Off d’Avignon se déroulera comme prévu du 7 au 31 juillet, mais pour l’heure, la mise en place de jauges n'est pas exclue.

Alors que la semaine dernière Olivier Py confirmait, à nouveau, la tenue du festival In, le président et organisateur du Off, Sébastien Benedetto a assuré à son tour le maintien du Off, qui se déroule chaque année dans plus d’une centaine de lieux à travers la ville, transformant Avignon en plus grand marché du théâtre au monde. «Aujourd'hui, on peut dire qu'il y aura un Off 2021», a déclaré hier, mardi, Sébastien Benedetto, Président d'Avignon festival & Compagnies (AF&C) lors d'une conférence de presse via Zoom.

L'affiche de cette édition très attendue, après l'annulation de son édition l'année dernière, a également été dévoilée. Elle met en scène un visage graphique souriant apposé sur les trois couleurs primaires.

Nous sommes heureux·ses de vous présenter l'affiche de l'édition 2021 du @FestOFFAvignon !



Plus que jamais, nous avons hâte de vous retrouver du 7 au 31 juillet 2021 pour ce #festival essentiel #savethedate #festivaloffavignon #off21solidaire pic.twitter.com/irgsAVM7CC — Festival OFF d'Avignon (@FestOFFAvignon) May 4, 2021

Le président du OFF, également directeur du théâtre des Carmes à Avignon, s’est voulu rassurant et a assuré que les compagnies auraient le soutien du festival : «L'idée n'est pas de dire que tout va bien mais que la majorité (des participants) peut (s'organiser). Il y a encore des théâtres, des structures et des compagnies qui ont du mal à s'organiser, on sera là pour les accompagner».

Des jauges encore envisagées

Le jeune quadragénaire envisage également une édition marquée par des restrictions de jauge, et ce bien que la ministre de la Culture Roselyne Bachelot ait confirmé, mardi, que la jauge serait de 65% à partir du 9 juin, et que cette restriction serait levée le 1er juillet. «Pour l'instant, nous restons sur l'idée qu'on aura a minima des jauges de 65-70%», a expliqué Sébastien Benedetto. Il y aura «un temps d'espacement» de 40 à 45 minutes «entre les créneaux de spectacles pour qu'il puisse y avoir aération et désinfection», a noté ce dernier, précisant par ailleurs «Il n'y a pas d'obligation de filtration d'air particulière».

L'espacement des créneaux pourrait, en revanche, selon toute logique, conduire certaines salles à réduire le nombre de représentations.

Concernant la gestion des flux dans la ville, qui à cette époque fourmille de milliers de festivaliers, des échanges ont également lieu sur un éventuel « sens de circulation ». L'aménagement de files d’attente semble aussi à l’étude, notamment en réservant «les places de parking devant les théâtres qui le demandent», ont précisé les organisateurs.

Si en moyenne, le Off a accueilli ces dernières années 1500 spectacles - 1592 en 2019 - en 2021, 1000 spectacles sont actuellement inscrits, et pour l’instant 586 compagnies sont attendues dans 108 lieux, contre 129 en 2019. Des chiffres qui ne sont pas encore définitifs, selon Nikson Pitaqaj, directeur délégué d’AF&C. Il est possible d’inscrire un spectacle jusqu’au 17 mai.