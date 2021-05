L’école des Gobelins sacrée première école d’animation au monde

C’est une consécration française. La célèbre école d’image Les Gobelins a été désignée, mercredi 5 mai 2021, meilleure école d’animation au monde par le site spécialisé américain Animation Carreer Review.

L’école, qui avait été classée en deuxième position mondiale en 2020, a cette année ravi la première place face à 178 écoles et universités en compétition. Chaque année, le site spécialisé Animation Carreer Review réalise un classement des meilleures écoles d’animation. L’école des Gobelins, qui a fêté en 2016 ses 40 ans, renouvelle, pour la deuxième année consécutive, l’exploit d’être nommée à la première place au niveau européen.

Reconnaissance d’un savoir-faire français

« Ce classement est une fierté et une récompense pour les équipes qui œuvrent chaque jour auprès de nos talentueux étudiants », s’est réjoui Nathalie Berriat, directrice des Gobelins. Cette première place est aussi la reconnaissance de notre politique en matière d’égalité des chances et du soutien sans faille de nos partenaires tels que Mediawan et Netflix. »

Le secteur de l'animation fait, depuis des années, briller la France à l'étranger grâce à la production de véritables blockbusters. En témoigne le film d'animation « Moi, moche et méchant», sorti en 2010 et frabriqué et produit en France par le studio Illumination Mac Guff. Pierre Coffin, co-signataire du long métrage à succès qui lui a valu une nomination aux BAFTA Awards, est d'ailleurs un ancien élève de la prestigieuse école.

De nombreuses productions primées

L'école des Gobelins, récompensée à travers ce classement pour l’excellence de ses programmes et pour sa réputation dans le secteur de l’animation, voit souvent le travail de ses jeunes diplômés primé.

Après la consécration en 2019 pour « Best Friend », un court film d’animation réalisé par cinq étudiants, c’est cette année au tour du film de fin d’étude « La Bestia » d’être primé aux Annie Awards 2021, l’équivalent des Oscars de l’animation.