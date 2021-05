Réouverture des salles : Isabelle Huppert sur scène dès le 19 mai à l'Odéon

Isabelle Huppert et le théâtre de l'Europe-Odéon retrouveront le public dès le 19 mai avec une pièce culte : «La ménagerie de verre».

Après six mois de fermeture totale, rares seront pourtant les salles de spectacle à rouvrir dès le 19 mai. Mais pour le théâtre de l'Odéon, il n'était pas question d'attendre une minute de plus. Pas question non plus d’abandonner un spectacle joué uniquement quelques jours.

« Il fallait donner au public une chance de voir cette Ménagerie de verre, qui marque la première rencontre artistique entre Ivo van Hove et Isabelle Huppert, ici dans un rôle mythique du répertoire américain », souligne l’Odéon sur son site.

Ouverture des ventes le 11 mai

Ainsi, c'est avec un spectacle d’envergure, « La ménagerie de verre », pièce de Tennessee Williams campée par Isabelle Huppert et mise en scène par le grand metteur en scène Ivo van Hove - à qui l'on doit notamment l'adaptation scénique des «Damnés» de Visconti - que le théâtre national de l'Odéon lève à nouveau son rideau. Une pièce culte, donnée seulement une semaine fin octobre et interrompue en raison des mesures gouvernementales, que le théâtre a tenu à reprogrammer.

Dans ce huis clos familial, Isabelle Huppert y reprendra son rôle d'Amanda, mère oppressante issue de la bonne société du sud des Etats-Unis, espérant marier sa fille Laura, jeune fille fragile collectionnant les animaux de verre, quand son fils Tom rêve de liberté. Une pièce qui marquera le premier succès de Tennessee Williams en 1945, et pour laquelle il s'est inspiré de sa propre situation familiale. Isabelle Huppert y donnera la réplique à Justine Bachelet, Cyril Guei et Antoine Reinartz jusqu'au 9 juin. L’ouverture des ventes se fera le mardi 11 mai, à 14 H 30.

Plusieurs théâtre attendront eux le mois de juin pour rouvrir, à l'instar du théâtre du Rond Point (le 1er), le Point Virgule et le Grand Point Virgule (début juin) après une date le 19 mai pour célébrer la réouverture, ou encore le théâtre des Mathurins, qui attendra le 9 juin pour accueillir à nouveau le public, date laquelle le couvre-feu sera décalé à 23 h.