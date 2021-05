Childish Gambino accusé de plagiat pour «This is America»

Plus de 773 millions de vues sur YouTube plus tard, un musicien accuse Childish Gambino d’avoir plagié un de ses morceaux mis en ligne deux ans plus tôt, pour en faire le tube «This is America».

C’est en 2018 que Donald Glover, alias Childish Gambino, a sorti ce titre accompagné d’un clip éminemment politique où sont dénoncés les violences policières, le racisme systémique, la société du spectacle, ou encore la toxicité des réseaux sociaux.

Mais selon Emelike Nwosuocha, un rappeur connu sous le nom de Kidd Wes, il ne s’agit que d’un plagiat pur et simple de son morceau «Made in America», publié deux ans auparavant sur SoundCloud, puis sur YouTube.

Le site américain TMZ révèle que Kidd Wes a porté plainte contre Childish Gambino pour avoir plagié ce morceau, qu’il affirme avoir enregistré au Bureau du copyright des États-Unis en mai 2017, et qui devait être le single de son album à venir. Dans sa déposition, le rappeur précise que « This is America » est « indéniablement et substantiellement similaire, si ce n’est quasiment identique » à « Made in America ». Il précise que la manière dont Childish Gambino pose sa voix est également très ressemblante, et réfute l’idée que les similarités entre les deux morceaux ne soient qu’une coïncidence. Pour lui, il est scientifiquement possible de prouver le préjudice.

Sa plainte vise non seulement Childish Gambino, mais aussi le label musical Roc Nation, et le rappeur Young Thug qui assure les chœurs. TMZ précise n’avoir eu aucun retour de l’équipe de Childish Gambino à propos de cette affaire pour le moment.