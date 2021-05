Guillaume Canet : le tournage du film «Astérix» vire au cauchemar, il perd ses acteurs (vidéo)

Depuis près d’un mois, Guillaume Canet réalise le film «Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu». Et ce tournage n’est pas de tout repos pour celui qui incarne aussi le célèbre Gaulois à la petite moustache.

Pour les besoins d’une scène du long-métrage nécessitant quelque 400 figurants, l’équipe s’est installée en Auvergne, sur le plateau du Guéry. S’il avait anticipé cette séquence de bataille à laquelle des acteurs comme Vincent Cassel qui interprète César devaient participer, Guillaume Canet n’avait pas prévu une météo capricieuse. Le beau temps n’est pas toujours de la partie dans le Puy-de-Dôme, et le compagnon de Marion Cotillard en a fait les frais. Mais contre toute attente, il a gardé le sourire... ou presque.

Dans une vidéo cocasse publiée jeudi sur son compte Instagram, le réalisateur apparaît dans le brouillard, bonnet vissé sur la tête.

«Mais ils sont où ? .... Moteur !»

Parodiant le cinéaste Jean-Pierre Mocky sur le tournage de «La Candide Madame Buff» (séquence immortalisée par l’émission «Strip-tease», ndlr), Guillaume Canet court dans le brouillard, à la recherche de ses comédiens. «Ca s’est largement calmé. Moteur ! Faut y aller là maintenant. Mais ils sont où ?», hurle-t-il. Au loin, on devine des membres de l’équipe qui lui indiquent que le casting est rentré se mettre au chaud.

Nul doute que le soleil a rapidement refait son apparition et que le tournage a pu reprendre sans problème. «Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu» réunit un casting prestigieux et devrait sortir dans les prochains mois au cinéma.