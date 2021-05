Réouverture des musées : voici à quoi s'attendre dès le 19 mai

Annoncée par Emmanuel Macron dans une interview donnée à la presse quotidienne régionale, la réouverture des musées aura bien lieu mercredi 19 mai 2021 avec un protocole sanitaire renforcé.

Lors d’une séance nocturne à l’Assemblée Nationale lundi 3 mai 2021, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a esquissé un protocole d’accueil du public pour les musées. A noter, et ce n'est pas négligeable en cette période ou le concept de passe sanitaire fait son chemin, la vaccination ou l'attestation de test négatif ne sont pas nécessaires à l'entrée des musées.

Une jauge fixée à 8m2 par personne

Du 19 au 31 mai 2021, les établissements culturels seront donc tenus de respecter un espace minimum de 8m2 par visiteur. La jauge devrait être abaissée à 4m2 par personne le 9 juin 2021, date à laquelle le couvre-feu sera repoussé à 23 heures.

Un assouplissement certain, mis en comparaison avec la jauge fixée à une personne pour 10 m2 lors du premier déconfinement, en juin 2020, même si les conditions d’accueil restent conditionnées à l’évolution de la situation sanitaire. Au 1er juillet 2021, la totalité des restrictions de jauges devraient être levées, « la distanciation ne prévalant que dans les espaces de circulation pour les établissements en configuration assise et en intérieur », a précisé la ministre lundi 3 mai.

Les musées prêts à ouvrir leurs portes

« Nous avons déjà l’expérience de l’accueil de visiteurs en temps de pandémie. Nous avons acquis un savoir-faire entre les deux premiers confinements qui nous permettent d’assurer la sécurité de tous », détaille pour CNEWS Mathieu Boncour, directeur de la communication du Palais de Tokyo.

Pour le plus grand centre d’art contemporain d’Europe qui donne, pour sa réouverture le samedi 22 mai 2021, carte blanche à la performeuse Anne Imhof dans une exposition intitulée « Natures Mortes », la jauge des 8m2 reste confortable et permet d’accueillir en grand nombre. « On pourra aller jusqu’à 800 personnes largement répartis dans les 22 000 m2 du Palais », a précisé le directeur de la communication.

L'expérience d'accueil en temps de Covid, le tout nouveau musée d'Art moderne de Fontevraud - Collection nationales Martine et Léon Cligman (49) va la découvrir à l'ouverture de ses portes le 19 mai prochain. « On a hâte de proposer une visite au public », s'est réjouit Dominique Gagneux, directrice du musée. Situé dans le plus grand domaine abassial d'Europe entre Tours et Angers, le musée de 1500 m2 se dit prêt à ouvrir ses portes malgré les conditions dégradées. « Les groupes de visiteurs sont limités à cinq avec une jauge maximale de 150 personnes », a précisé la directrice.

Réservation ou non ?

Signalétique renforcée, référents Covid, politique de réservations, il reste donc moins d’un mois aux lieux culturels pour mettre en place leur politique d’accueil. Et si certains sites comme le musée d’Orsay ont fait le choix de rendre la réservation obligatoire, d’autres comme le Palais de Tokyo misent sur un système mixte.

« On encourage chacun à réserver son billet en amont même si on sait que le musée ça se décide parfois au gré d’une promenade, et il faut que cela reste possible », a détaillé Mathieu Boncour. Une stratégie partagée notamment par le musée du Quai Branly-Jacques Chirac qui « recommande fortement » la réservation en ligne pour sa réouverture, dès le 19 mai.