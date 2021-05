Radio : pourquoi les matinales ont-elles été perturbées aujourd'hui ?

Les matinales des radios françaises avaient quelque chose de différent, en ce lundi 10 mai. Plusieurs présentateurs étaient absents des plateaux, remplacés par d'autres ou animant leurs programmes depuis chez eux. La raison ? Ils sont tous cas contacts après avoir participé à une même émission de télévision.

Marc Fauvelle de franceinfo, Léa Salamé de France Inter ou encore Mathieu Belliard, d'Europe 1, ont tous participé, vendredi 7 mai, à l'enregistrement, d'«On est en direct», l'émission de Laurent Ruquier. Diffusé samedi en deuxième partie de soirée, ce programme était consacré aux 100 ans de la radio en France, d'où la présence de plusieurs voix emblématiques des matinales.

Les participants à cette soirée ont notamment été invités à poser pour une photo de groupe, sans masque. Or, l'un d'entre eux a par la suite été testé positif au coronavirus, faisant ainsi de tous les autres ses cas contacts, mis à l'isolement.

Ce lundi 10 mai, Jean-Jacques Bourdin a affirmé que la personne infectée n'était autre qu'Yves Calvi, journaliste pour RTL. A l'antenne, il a été remplacé par Jérôme Florin qui, selon une porte-parole de la radio, assurera l'intérim pendant une semaine. La même source a précisé qu'Yves Calvi ne présentait pas de symptômes du Covid-19.

Depuis le début de la pandémie, de nombreux présentateurs et présentatrices de radio et de télévision ont été contraints de s'isoler ponctuellement. Lors du premier confinement, le coronavirus a même forcé les médias à revoir la grille de leurs programmes. Mais depuis un an, c'est la première fois qu'autant de professionnels sont concernés en même temps, avec des conséquences pour toutes les radios, ou presque.