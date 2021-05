Brit Awards : Dua Lipa reine d'une cérémonie largement dominée par les femmes

La chanteuse Dua Lipa a remporté deux titres lors de la 41e édition des Brit Awards, qui avait lieu ce mardi soir. Une cérémonie qui a vu les artistes féminines dominer les catégories mixtes.

Repoussée mi-mai en raison du troisième confinement instauré au Royaume-Uni pour lutter contre le coronavirus, les Brit Awards ont ce mardi 11 mai investi le stade londonien de l'O2 Arena, en présence de 4.000 personnes non-masquées mais testées, faisant ainsi de la soirée le premier grand événement musical avec public au Royaume-Uni, depuis la pandémie de Covid-19. Les Brit Awards ont d’ailleurs rendu un vibrant hommage aux soignants et appelé le Premier ministre Boris Jonhson à leur accorder « une augmentation décente ».

C’est donc devant un parterre de personnes ravies d'assister à ce show qui a fait figure de « lumière au bout du tunnel », que Dua Lipa a triomphé à deux reprises, dont une fois pour la prestigieuse catégorie de l’album de l’année pour « Future Nostalgia ».

Après avoir remercié toute son équipe ainsi que les fans qu’elle a « toujours souhaité rendre fiers », la jeune femme - dont la coiffure d’un jour a rappelé celle d’une certaine Amy Winehouse - a aussi rendu hommage à un homme récemment décédé en venant en aide à une femme tombée dans la Tamise.

L’artiste, qui avait déjà gagné trois Brit Awards les années passées, s’est aussi dite très heureuse de voir d’autres artistes féminines récompensées cette année. «La dernière fois que j’étais ici pour accepter ce prix, en 2018, j’ai dit que je voulais voir plus de femmes sur ces scènes, a-t-elle souligné. Je suis tellement fière que trois ans plus tard, ça soit le cas».

Billie Eilish a notamment été sacrée «Artiste féminine internationale», les trois soeurs américaines d’HAIM « Meilleur groupe international », Little Mix, « Meilleur groupe britannique ».

An extra special speech from @taylorswift13 as she receives the BRITs Global Icon Award #BRITs pic.twitter.com/kZ7EGSIv7Y — BRIT Awards (@BRITs) May 11, 2021

Taylor Swift a quant à elle reçu le «Global icon Brit Award» pour l'ensemble de sa carrière. Une prestigieuse récompense jadis reçue par David Bowie ou Elton John. Ce dernier était d’ailleurs présent sur la scène des Brit Awards. Accompagné de l’acteur Olly Alexander (Years & Years, It’s a sin), il a interprété une reprise d’It’s a sin des Pet Shop Boys, en hommage à la communauté LGBTQ.

Du côté des artistes masculins en compétition, Harry Styles pour son très ensoleillé titre « Watermelon sugar » et The Weeknd, sacré artiste masculin de l’année, ont notamment tiré leur épingle du jeu.

International Male winner @theweeknd delivered an incred (and v dramatic) performance of Save Your Tears #BRITs https://t.co/cVpZ1yXBbn — BRIT Awards (@BRITs) May 12, 2021

La liste des principaux gagnants des Brit Awards 2021

Album britannique de l'année - Future Nostalgia de Dua Lipa

Meilleur artiste solo masculin - J Hus Meilleure artiste solo féminine - Dua Lipa

Meilleur espoir - Arlo Parks Groupe britannique de l'année - Little Mix

Chanson britannique de l'année - Watermelon Sugar de Harry Styles

Artiste solo féminine internationale - Billie Eilish

Artiste solo masculin international - The Weeknd Groupe international -- HAIM