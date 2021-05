La fête du cinéma de retour le 30 juin prochain pour cinq jours

Traditionnellement organisée fin juin, la fête du Cinéma est de retour cette année sur cinq jours.

« On vous a manqué ? Vous aussi », c’est en ces termes que la Fédération nationale des cinémas français (FNCF), qui organise la fête du cinéma, a annoncé son édition 2021, programmée du 30 juin au 4 juillet, soit un jour de plus qu’en 2019.

On vous a manqué ? VOUS AUSSI



La #feteducinema revient du mer. 30 juin au dim. 4 juillet !



Enfin ! RDV pour partager, ENSEMBLE, les émotions cinéma pour 4€ !



Une Fête organisée par la FNCF avec le soutien de @BNPParibas



Merci @Francetele @canalplus @M6 @allocine @VirginRadiofr pic.twitter.com/6BdVnWn7kC — Fête du Cinéma (@feteducinema) May 11, 2021

Annulée l’année dernière en raison de la crise sanitaire, c’est donc le 30 juin, date qui marquera la fin du couvre-feu et où les salles devraient renouer avec 100% de leurs capacités d'accueil, que débutera cette initiative très appréciée des Français.

En 2019, la fête du cinéma avait en effet attiré 3,42 millions de spectateurs, son plus haut niveau depuis 2013. Comme tous les ans, ce rendez-vous permettra d’accéder à une séance pour quatre euros.

Mais après six mois de fermeture, une situation inédite en 125 ans d’histoire du cinéma, certains exploitants ont décidé de pratiquer des prix attractifs dès la réouverture, possible à compter du 19 mai.

Prix réduit et opération spéciale pour relancer l'activité

Bien décidés à attirer les spectateurs, certains exploitants déroulent tapis rouge et arguments commerciaux pour la reprise, comme pour l’année à venir. « Pour la réouverture, l'entrée sera à 6 euros sur présentation d'une carte de fidélité, gratuite », a expliqué à l'AFP mardi Jocelyn Bouyssy, le directeur des cinémas CGR, l'un des premiers réseaux de France.

L’objectif ? « Il faut que les gens reviennent, reprennent les habitudes », explique-t-il, et de poursuivre : « Il ne faut pas rêver, pendant six semaines, on ne va pas y arriver, mais c'est un tour de chauffe, après ce sera mieux ». En effet à partir du 19 mai, les salles pourront rouvrir mais dans la limite de 35 % de leurs capacités d’accueil et en respectant le couvre-feu fixé à 21 h. Une jauge et un couvre-feu repoussés à 65 % et à 23 h à partir du 9 juin.

De leur côté, les cinémas mk2 étendent pour leur part les tarifs jeunes jusqu'au 30 juin 2022. Cette offre réservée aux moins de 26 ans est donc étendue au moins de 27 ans et leur permettra de bénéficier pendant plus d'un an de billets à 4,90 euros.

Des initiatives dont l’ambition est de relancer le plus rapidement possible l’activité des 2.000 cinémas français, un parc unique au monde.