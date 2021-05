Kerby Jean-Raymond, premier noir américain à présenter une collection à la Haute Couture Week de Paris

Le créateur Kerby Jean-Raymond sera le premier noir américain à présenter sa collection à la Haute Couture Week de Paris qui aura lieu du 5 au 8 juillet prochain, comme nous l’a confirmé Marie Schneier, responsable communication de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode.

Cette première que l’on peut qualifier d’historique est d’autant plus symbolique, puisque Kerby Jean-Raymond est un fervent activiste. C’est d’ailleurs par son militantisme qu’il s’est fait connaître du grand public en septembre 2015.

En effet, alors qu’il présentait sa collection printemps-été 2016, le styliste qui n’hésite pas à afficher ses prises de position, s’était inspiré du mouvement Black Lives Matter. Durant son défilé, une vidéo de douze minutes dénonçant les violences policières avait été diffusée. À l’époque, il avait déclaré auprès du New York Times, que «les gens n’étaient pas prêts» et «qu’il y avait mis beaucoup de coeur en attribuant des places au premier rang aux familles des victimes».

Alors que l’industrie de la mode cherche des moyens à mettre en place pour lutter contre les préjugés raciaux et les disparités au sein de son secteur et au delà, l’année dernière de nombreux poids lourds (Calvin Klein, Tommy Hilfiger…) de la sphère s’étaient engagés au sein du Black in Fashion Council, qui a pour but de combattre le racisme et favoriser la diversité dans les entreprises de mode.

Toutefois, le fondateur de Pyer Moss reste l’un des précurseurs à intégrer sa bataille contre le racisme et le manque d’inclusion des communautés noires, dans son oeuvre. D’ailleurs il décrit son enseigne fondée en 2013, comme «un projet artistique ou une expérience sociale opportune qui opère dans l’espace de la mode». Comme une réponse, il utilise également «sa voix et sa plate-forme pour défier les récits sociaux».

En 2018, il retraçait l’histoire des États-Unis en développant le projet «American, Also», divisé en trois actes, dont le premier mettait en avant la conquête de l’Ouest incluant les cow-boys noirs. Quelques mois plus tard, la deuxième partie était présentée dans le quartier de Weeksville à Brooklyn. Et en septembre 2019, le designer avait enfin dévoilé la conclusion de cette trilogie, intitulée «Sister» qui célébrait l’héritage afro-américain.

Par la suite, de nombreuses célébrités telle que Zendaya, Colin Kaepernick ou encore Angela Davis et la vice-présidente américaine Kamala Harris, ont porté les créations de Kerby Jean-Raymond. Séduite également, la marque de sport Reebok s’était associé au styliste haïtiano-américain en novembre 2017, pour lancer une capsule nommée simplement Reebok by Pyer Moss.

Aujourd’hui, l’annonce de l’invitation de Kerby Jean-Raymond à la Haute couture week, s’inscrit dans une continuité pour le créateur qui avait révélé que sa marque présentera une nouvelle collection de prêt-à-porter à la Fashion week de New-York en septembre prochain. Il s’agit d’un grand retour donc pour le designer, après une pause de deux ans.