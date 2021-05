Barbara Pravi : 10 choses à savoir sur la candidate de la France, favorite à l'Eurovision

La France peut-elle gagner l'Eurovision ? A une semaine de la compétition, les bookmakers prédisent un très bon classement à Barbara Pravi, la candidate française. Et pourquoi pas une victoire, qui serait la première depuis 1977 et le sacre de Marie Myriam.

La chanteuse de 28 ans participe à cette édition avec «Voilà». Un titre mélancolique qu'elle interprétera le 22 mai à Rotterdam (Pays-Bas), dans l'espoir de remporter le concours.

Si beaucoup l'ont découverte avec «Voilà», Barbara Pravi n'est pas une inconnue du monde de la musique. Voici dix choses à savoir sur celle que l'on considère comme la relève d'Edith Piaf.

«barbara Pravi » n'est pas son vrai nom

«Pravi» signifie «l'authentique» en serbe. Celle qui s'appelle en réalité Barbara Piévic a choisi ce nom de scène en hommage à son grand-père, d'origine serbe. «L'authenticité est ce qu'il y a de plus important pour moi», justifie-t-elle auprès d'Eurovision-fr.net. «Et de plus difficile à trouver aussi.»

Elle a chanté pour le film «Heidi »

En 2015, Barbara Pravi, alors serveuse à Paris, a autoproduit son premier titre. Ensuite, tout s'est enchaîné : elle a été repérée par le label Capitol Records, a signé son premier contrat, et a acquis en 2016 une petite notoriété en interprétant «On m'appelle Heidi» pour la bande originale d'«Heidi».

Le film est une adaptation de deux romans. Il raconte l'histoire célèbre de la petite orpheline, Heidi, qui part vivre dans les Alpes avec son grand-père.

Elle a joué dans une comédie musicale

Peu après «Heidi», Barbara Pravi a obtenu l'un des rôles principaux de la comédie musicale «Un été 44». Elle a interprété Solange Duhamel, une jeune femme déterminée qui parcourt la Normandie en temps de guerre.

Elle a assuré les premières parties de Florent Pagny

Plusieurs mois de tournée et 23 dates au total : fin 2017, Barbara Pravi a sillonné les routes au côté de Florent Pagny. Elle a assuré ses premières parties, y compris une en mars 2018, à l'Accor Hotels Arena... devant 19.000 personnes.

Elle a composé tous ses titres elle-même

En plus d'être interprète, Barbara Pravi est auteure et compositrice. Elle a écrit elle-même tous les textes de son EP «Reviens pour l'hiver», ainsi que ceux des «Prières», son nouvel EP sorti le 8 mars 2021, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Barbara Pravi a également écrit et composé pour plusieurs artistes, comme Yannick Noah, Chimène Badi et Florent Pagny.

On lui doit «Bim Bam Toi » et «j'Imagine»

«Et ça fait bim, bam, boum, ça fait pschht et ça fait vroum»... Le phénomène TikTok, c'est elle. Barbara Pravi a co-écrit et composé avec le chanteur Igit le titre «Bim Bam Toi», interprété par Carla pour l'Eurovision Junior 2019. L'entêtant refrain a enflammé les réseaux sociaux, et comptabilise aujourd'hui plus de 80 millions de vues sur Youtube.

Carla n'a pas gagné le concours. Mais la popularité de «Bim Bam Toi» a poussé France Télévisions à recontacter Barbara Pravi et Igit pour composer le titre de Valentina, candidate française à l'Eurovision Junior 2020. Leur chanson «J'imagine», portée par Valentina, a permis à la France de remporter la compétition pour la première fois.

Elle a réécrit orelsan et eddy de pretto

D'Orelsan à Eddy de Pretto, Barbara Prévi a repris les classiques du rap en version féministe.

«S'il te fout une claque, faudra que tu te fasses la malle / S'il te touche alors que tu veux pas, faudra pas que tu trouves ça normal», chante-t-elle dans sa réécriture de «Notes pour trop tard» d'Orelsan.

Elle milite pour les droits des femmes

Barbara Pravi multiplie les initiatives en faveur des droits des femmes. Après ses reprises de «Kid» et de «Notes pour trop tard», elle a composé «Chair», un titre dans lequel elle revient sur l'avortement traumatisant qu'elle a subi.

Sur Instagram, elle présente en Stories des parcours de femmes oubliées de l'Histoire, comme Rosemary Kennedy.

Elle a également enregistré au sein d'un collectif de 39 femmes (avec Pomme, Brigitte ou encore Olivia Ruiz), le titre «Debout les femmes». Les bénéfices sont reversés à l'association la Maison des Femmes.

Elle a toujours refusé de participer à l'Eurovision... jusqu'à maintenant

Barbara Pravi a déjà été approchée plusieurs fois pour participer à l'Eurovision. «Je n'étais pas réticente, mais je n'étais pas prête», explique-t-elle à Télé-loisirs. «J'avais encore besoin de me construire.»

Elle a donc peaufiné ses textes, dans le but d'écrire une chanson dont elle se sentirait fière. «Et je suis super fière de "Voilà"», affirme Barbara Pravi. «Je sais que, même si elle ne devait pas passer le cap de la sélection française, j'en serai fière toute ma vie.»

Elle est la favorite des bookmakers

«Voilà» est à l'opposé des titres dansants que la France avait pris l'habitude de proposer à l'Eurovision. Les bookmakers semblent avoir apprécié ce vent de fraîcheur.

Et pour cause : l'Hexagone est pour l'instant en tête des statistiques, et aurait entre 18 et 19% de chances de remporter le concours. Barbara Pravi est talonnée par Destiny, la candidate maltaise (17%). Même si tout peut encore changer, les chances d'une victoire française, 44 ans après celle de Marie Myriam, sont élevées.