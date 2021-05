La Comédie-Française reprend progressivement son agenda dès juin

Après plus de six mois de fermeture, la Comédie Française s’apprête à retrouver son public. Le théâtre subventionné a mis du temps avant de dévoiler son calendrier de réouverture, mais c’est désormais chose faite.

La maison de Molière et ses trois salles rouvriront leurs portes progressivement à partir du mois de juin. Le Studio-Théâtre ouvrira le bal le 2 juin, suivi de la Salle Richelieu le 5 juin. Le Théâtre du Vieux-Colombier résonnera enfin de son côté à partir du 17 juin. C'est donc une reprise échelonnée qui attend la troupe et les techniciens de la Comédie Française, comme les spectateurs.

Quatre créations et une reprise

Pour marquer le retour de la vie culturelle sur scène, interrompue le 30 octobre dernier avec la fermeture des théâtres, ce sont quatre créations et une reprise qu'interprètera la troupe. «Le Bourgeois gentilhomme» de Molière sur une mise en scène Valérie Lesort et Christian Hecq, ainsi que le spectacle hybride «Mais quelle Comédie !» - mêlant chansons, textes, témoignages - conçu et mis en scène par Serge Bagdassarian et Marina Hands seront créés Salle Richelieu. La grande salle de la Comédie Français y reprendra également «La Puce à l'oreille» de Georges Feydeau, dirigée par Lilo Baur.

Le Studio-Théâtre et le Théâtre du Vieux-Colombier lèveront quant à eux respectivement le rideau sur deux créations : «Music-hall» de Jean-Luc Lagarce, sur une mise en scène Glysleïn Lefever et «En attendant les barbares» d'après J. M. Coetzee, adapté et orchestré par Camille Bernon et Simon Bourgade. L'ouverture des ventes pour ces cinq spectacles se fera le mardi 25 mai, à 11h.

Et parce que le Français ne compte pas couper le lien en attendant le retour des spectateurs en salle, elle poursuit sa programmation en ligne sur la Comédie d'automne, la web-télé éphémère lancée par l'Institution le 30 mars 2020, lors du tout premier confinement. Au programme, l'intégrale du «Soulier de Satin» de Paul Claudel, lue par les comédiens et comédiennes de la troupe.