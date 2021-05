«La fine fleur» s'offre une bande-annonce rafraîchissante

Prête à tout pour ses roses. Dans «La fine fleur», qui sortira au cinéma le 30 juin, Eve Vernet (Catherine Frot) manie le sécateur avec talent.

Mais la passion et la créativité ne suffisent pas pour vivre. Malgré tout ses efforts et la défense d'une certaine idée de son métier, sa société bat de l'aile.

Une fragilité dont compte bien profiter Lamarzelle (Vincent Dedienne), entrepreneur aux dents longues, comme on peut le voir dans la bande-annonce qui a été dévoilée il y a quelques jours. Le jeune homme est en effet prêt à racheter la boîte, ses serres, et surtout ses précieuses créations, pour les faire entrer dans l'ère industrielle.

Il faudra toute l'ingéniosité de Vera, le bras droit d'Eve (Olivia Côte), pour sortir l'entreprise de cette mauvaise passe sans y laisser son âme. Avec une idée lumineuse, mais à haut risque.

Une histoire humaine

Cette belle comédie, pleine d'humanité, a rencontré un franc succès au festival de L'Alpe-d'Huez. Toujours impeccable, Catherine Frot mène son petit monde à la baguette, avec une élégance et un sens de la réplique jamais pris en défaut. Deux qualités qui ont d'ailleurs motivé le réalisateur Pierre Pinaud, dont c'est le second long-métrage (après «Parlez-moi de vous», en 2012).

«Je voulais faire un film très "français", et je me suis dit que personne n'incarnerait mieux que Catherine cette spécificité qui réclame à la fois de l'élégance, de la finesse, de l’élégance, de la sensualité, du caractère, un brin de gouaille et aussi pas mal de fantaisie.», explique-t-il.

Au vu des premières images, et des échanges savoureux entre les comédiens, le pari s'annonce réussi.

«La fine fleur», de Pierre Pinaud, en salles le 30 juin