La ville de Nice va proposer 400 évènements dans 40 lieux cet été

Les musées, galeries, théâtres et salles de spectacle vont à nouveau accueillir du public à compter de mercredi. Le maire de Nice, Christian Estrosi, vient de dévoiler le programme d’une saison estivale riche en évènements.

Masques, gel hydroalcoolique et autotests… seront mis à la disposition des visiteurs dans chacun des lieux culturels qui rouvriront leurs portes à partir du mercredi 19 mai, avant deux autres étapes de déconfinement les 9 et 30 juin prochains. C’est à cette date qu’il sera en effet possible de retrouver les jauges de pleine capacité et une vie normale. D’ici là, les musées de la ville proposeront huit expositions, notamment «Les Amazones du Pop» qui se tiendra jusqu’au 29 août au MAMAC (musée d’art moderne et d’art contemporain). Au travers de 165 œuvres hautes en couleurs (de Niki de Saint Phalle, Yoko Ono, Louise Nevelson…), cette exposition dévoilera l’apport des femmes dans l’histoire du Pop Art.

Du 19 mai au 14 juin, le Musée Masséna retracera la vie d’Antoine de Saint-Exupéry, à travers ses racines provençales et son amour pour Nice.

Autre exposition incontournable à voir dès le 10 juin au musée Matisse : «Pierre Matisse, un marchand d’art à New York». Une rétrospective consacrée au fils du peintre Henri Matisse et au rôle qu’il a joué pour la promotion de l’art français outre atlantique.

Le Théâtre National de Nice (TNN) rouvrira également ses portes dés mercredi avec une création par Muriel Mayette-Holtz du feuilleton Goldoni, à partir du 20 mai. Seize spectacles y seront ensuite programmés jusqu'au 17 juillet.

800 artistes et intermittents mobilisés

Avec «Mon été à Nice 2021», la ville ne proposera pas moins de 400 représentations dans 40 lieux. Ce qui permettra à plus de 800 artistes et intermittents de s’exprimer, après de longs mois de silence. «Notre engagement auprès du monde culturel s’est traduit par des aides exceptionnelles complémentaires qui ont atteint, en 2020, plus d’1,2 millions d’euros et qui nous permettent d’assurer aujourd’hui la relance», a insisté le maire Christian Estrosi.

Côté patrimoine, la municipalité proposera de nombreux parcours et visites de sites labellisés Ville d’art et d’histoire et d’autres rendez-vous inédits à la Cinémathèque ou dans le réseau de bibliothèques.

Retour du Nice Jazz Festival du 12 au 17 juillet

L’édition 2021 du Nice Jazz Festival, le plus vieux festival au jazz au monde (il a été fondé en 1948 : ndlr ) enregistrera son retour du 12 au 17 juillet sur la Promenade du Paillon et au Théâtre de Verdure. Avec cinq soirées, trois groupes par soir et une grande scène unique côté Masséna. La programmation sera dévoilée ultérieurement.

Le public sera assis et la jauge pourra offrir jusqu’à 2.618 places en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des annonces du gouvernement. Lors de cet événement, des référents Covid rappelleront les consignes de distanciation tandis qu’un sens de circulation unique évitera aux spectateurs de se croiser.