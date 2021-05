Arielle Dombasle très affectée par la mort de Nicolas Ker

Leader du groupe Poni Hoax, le chanteur Nicolas Ker est mort à l’âge de 50 ans, a-t-on appris lundi. Son amie, l’artiste Arielle Dombasle, a fait part de sa profonde tristesse.

Lui avait un côté punk. Elle, une posture plus fantasque. Pourtant, Nicolas Ker et Arielle Dombasle - qui se vouvoyaient - avaient noué des liens très forts et sorti ensemble deux albums : «Les faubourgs de l’exil» en 2017, et «Empire» en 2020. Le dandy de l’underground, né en 1970 à Phnom Penh au Cambodge, avait même composé des musiques de films pour Bernard-Henri Lévy, qui n’est autre que le compagnon de la chanteuse.

«Un être rare, fin et beau»

Contactée par l’AFP après l’annonce de la disparition de son partenaire de musique, Arielle Dombasle, très affectée, a confié : «Nicolas était le dernier des rockeurs à la voix d'or. Il avait écrit mes deux derniers albums, écrit et joué dans mon dernier film "Alien Cristal Palace". (…) C'était la figure même du rockeur au cœur déchiré, du poète incandescent. Il avait une grâce dionysiaque, un être rare, fin et beau, nous le pleurons».

L'homme était connu pour avoir mené une vie rock'n'roll tout en excès, comme on peut le voir dans le documentaire sur une tournée folle de Poni Hoax, "Drunk In The House Of Lords". Les causes de sa mort sont encore méconnues.