Les vieilles charrues : la programmation dévoilée vendredi, un pass sanitaire demandé

Alors qu’en février dernier, les Vieilles charrues avaient annoncé une édition inédite élargie à dix soirées concerts sur dix jours, la programmation sera dévoilée vendredi, a annoncé son directeur Jérôme Tréhorel.

Invité d’Europe 1 ce mardi 18 mai, il a donné les contours de cette nouvelle formule, qui se tiendra du 8 au 18 juillet, et imposera la présentation d’un pass sanitaire conformément aux directives du gouvernement. En effet, « pour venir sur ce type d'événements, il faut un pass sanitaire », a expliqué Jérôme Tréhorel au micro, et de préciser que ce dernier prendra la forme d’« un test PCR négatif de moins de 48 heures ou un test PCR positif de plus de 15 jours, ou la vaccination complète ». Un pass obligatoire pour les festivals accueillant plus de 1000 personnes, qu’il ne voit pas d’un mauvais œil et qui selon lui va « permettre d'éviter d'avoir des protocoles complémentaires à l'intérieur du site et permettre aux festivaliers de déambuler entre les concerts plus facilement ».

Une configuration inédite

Des concerts qui seront donnés cette année sur une scène « unique » installée devant le château de Kerampuilh. Un agencement inédit a expliqué Jérôme Tréhorel, qui réunira 5000 personnes réparties sur 2500 fauteuils et « trois blocs de gradins ».

Une configuration assise qui ne les empêchera pas de danser devant leur fauteuil, comme l’a souligné Jérôme Tréhorel. D’autant qu’il promet une belle programmation éclectique « à l’image » du festival. L'affiche sera quant à elle dévoilée vendredi 21 mai, à 8 h.