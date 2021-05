Réouverture des lieux culturels : expo, one-man, cinéma... notre programme pour tout faire en une journée

Après des semaines d’attente, la fameuse journée de réouverture arrive enfin. Musées, cinémas et salles de spectacles se déconfinent ce mercredi 19 mai 2021, et après des mois de disette culturelle, on ne sait plus où donner de la tête. Pour vous aider dans l’exercice périlleux de décider quoi voir et quoi faire, la rédaction de CNEWS vous propose une sélection pour remplir cette journée tant attendue. Expo, balade, ciné et spectacle, il y en a pour tous les goûts.

A 10H : « Les Origines du monde, l’invention de la nature au XIXe siècle » au Musée d’Orsay, pour se remémorer le monde d’avant

Jacques-Laurent Agasse, "Girafe nubienne" 1827 Londres, The Royal Collection Trust (Photo: Royale Collection Trust / Her Majesty Queen Elizabeth II 2020 / Capture

On commence la journée de bon matin en retrouvant l’horloge du mythique musée d’Orsay. Quoi de mieux pour la réouverture des lieux culturels que de profiter dès 10h d’une exposition sur la nature, à une époque de voyages et de découvertes. Dans cette grande exposition, le musée s’est interrogé sur les rapports entre les arts et les sciences au XIXe siècle, époque de rencontre avec de nouvelles espèces, de fascination pour la géographie et la géologie, sur fond de théorie de l’évolution où l’Homme prend une place nouvelle.

Jauge sanitaire oblige, le musée, qui voit défiler en temps normal 15 000 visiteurs par jour, ne pourra accueillir que 5 000 personnes maximum. L’occasion unique de redécouvrir ce musée hors pair en toute tranquillité.

Réservation de créneaux en ligne obligatoire. Plein tarif 16€, gratuit pour les moins de 25 ans.

A midi : « Fragiles Colosses de Michel Bassompierre », au Jardin des Plantes, pour se balader à l'air libre avec les animaux

Capture Instagram Michel Bassompierre

On poursuit cette journée de redécouverte culturelle par une balade digestive au coeur du Jardin des Plantes, à seulement 15 minutes à vélo du musée d’Orsay. Cinq œuvres monumentales du sculpteur animalier Michel Bassompierre trônent au milieu du plus célèbre jardin botanique de Paris, pour le plus grand plaisir des petits comme des grands. Dans un style contemporain plein de tendresse, l’artiste a sculpté des ours et des gorilles, géants emblématiques des espèces en danger, ici représentés tout en rondeur et en brillance.

Accès gratuit. Jardin des Plantes, prairie de l’Amphithéâtre Verniquer, 57 rue Cuvier 75005 Paris.

A 13h : Une pause sur la terrasse de «Mûn», pour refaire le plein de saveurs et de perspectives sur les champs

© DR

C'est tout le plaisir de cette journée de retour à la vie sociale. Si les nourritures spirituelles sauront vous redonner du peps et de l'envie, tenir la journée à quadriller la Capitale vous obligera à nourrir aussi votre estomac, réouverture des salles ou pas. Et pour se donner un avant goût d'été, en attendant les destinations plus exotiques, pourquoi ne pas se diriger vers l’immense terrasse de Mûn, l’un des spots incontournables de cette saison qui s’amorce.

Le dernier projet de Laurent de Gourcuff donne le vertige, avec sa vue panoramique sur tous les monuments de la capitale. De quoi réhabiliter les Champs-Elysées, et les apprécier autrement que comme un concept store géant pour touristes. Restauration asiatique-chic et cocktails soignés sont au menu, avant d'entamer la suite du programme.

Mûn, 52, avenue des Champs‑Elysées, Paris 8e.

A 16h : «Drunk» sur grand écran, pour retrouver le chemin des salles obscures (mais sans pop corn)

Pour une séance dans l'après-midi, les cinéphiles auront l'embarras du choix tant l'offre pour cette réouverture est pléthorique. Parmi les films à l'affiche, on opte pour «Drunk» du réalisateur danois Thomas Vinterberg, qui devrait assurément enivrer les spectateurs et les faire patienter jusqu'à l'apéritif.

Récompensé notamment de l’Oscar du meilleur film international en avril dernier, ce drame qui connaît une resortie en salles, s'intéresse à quatre professeurs de lycée, dont Martin (Mads Mikkelsen), en pleine crise existentielle. A l'issue d'un dîner, ils décident de mettre en pratique, et de manière très scientifique, la théorie du psychologue norvégien Finn Skarderud, selon laquelle l’homme aurait un déficit d’alcool dans le sang de 0,5 g/l. Chaque matin, ils vont donc boire de manière plus ou moins modérée, et noter ce qu’ils ressentent. Mais cette «gueule de bois» est-elle réellement un remède à la dépression ou une simple illusion ? Les quatre hommes tenteront au gré de leurs expériences d'échapper à leur mal-être.

A 19 h : «inclassable», de tony saint laurent au grand point virgule, pour conclure la journée en riant

© Le Grand Point Virgule

Si certains théâtres et salles de spectacle attendront le mois de juin et les jauges améliorées pour rouvrir leurs portes, Le Grand Point Virgule a fait le pari de ramener dès ce mercredi le rire sur scène et dans la salle. Parmi le plateau d'artistes qui viendront reprendre contact avec le public, pourquoi ne pas miser sur l'humoriste Tony Saint Laurent, celui qui promet un rire toute les dix secondes ? De quoi largement rattraper le temps perdu, et s'offrir des crampes bienvenues à la mâchoire à force d'éclats de rire.

Avec son one-man « Inclassable », cette expert du rythme se fera un devoir de ne laisser aucun temps mort pendant 80 minutes. Si le programme peut paraitre classique - sa vie, ses amis, ses amours, ses emmerdes... - l'émotion qui en ressort va bien au-delà de la simple rigolade, et son punch sur scène est idéal pour retrouver enfin du «live». Et qui s'en plaindrait après des mois à scruter les écrans ? Le simple port du masque est nécessaire, ce qui n'enlève rien au plaisir de s'y engouffrer.

«Inclassable», de Tony Saint Laurent, dès le 19 mai, à 19h, Le Grand Point Virgule, Paris 15e.