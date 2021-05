Salma Hayek : l’actrice révèle avoir été touchée par une forme grave du Covid

Salma Hayek en avait jusque-là gardé le secret. Elle vient de confier à Variety avoir contracté une forme grave du Covid-19 au début de la pandémie.

L’actrice de 54 ans a raconté avoir été isolée pendant sept semaines dans la maison de Londres où elle était avec son mari, François-Henri Pinault, et leur fille de 13 ans, Valentina.

Dans l’interview donnée à Variety, Salma Hayek raconte que son médecin l’a un moment «suppliée » de se rendre à l’hôpital tant elle était au plus mal, ce à quoi la star aurait répondu « non merci, je préfère mourir à la maison ». Elle a ajouté qu’aujourd’hui encore elle n’avait toujours pas recouvré toute son énergie d’autrefois.

“My doctor begged me to go to the hospital because it was so bad,” Salma Hayek says of her COVID-19 diagnosis. “I said, ‘No, thank you. I’d rather die at home.’”





Hayek spent about seven weeks isolated in one room and, at one point, was put on oxygen. https://t.co/hVtwKUyU8B pic.twitter.com/iPFJUZFqSu

— Variety (@Variety) May 19, 2021