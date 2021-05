Guillaume Canet poursuit le tournage difficile d'Astérix en Auvergne (vidéo)

Le tournage d’«Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu» ne ménage décidément pas Guillaume Canet. De retour en Auvergne pour les besoins du film, le réalisateur a partagé une nouvelle vidéo sur son compte Instagram. Et visiblement la météo lui joue encore des tours.

Alors que début mai, Guillaume Canet avait fait le buzz en partageant une vidéo le mettant en scène sur le plateau du Guéry, en Auvergne, subissant les rafales de vent et cherchant désespérément ses acteurs dans un épais brouillard, le réalisateur a récidivé ce matin.

Mais rebelotte, le papa du petit Marcel - qui devrait faire ses premiers pas au cinéma dans ce long métrage - n’a toujours pas de chance avec la météo. Une situation qu’il aborde avec philosophie.

Prêt à attaquer sa journée de tournage, Guillaume Canet apparaît tout sourire dans sa caravane, arborant la moustache blonde d’Astérix, personnage qu’il va camper à l’écran. « Allez encore une bonne journée de tournage qui commence », lance-t-il, joyeux, avant d’ouvrir la porte de son mobile home et de se retrouver peu ou prou dans la même situation qu’il y a quelques semaines. Bourrasques de vent, brouillard intense et même quelques flocons de neige sont au rendez-vous.

L’occasion pour Guillaume Canet, subissant à nouveau les assauts de la météo, de parodier pour la seconde fois le mémorable coup de colère de Jean-Pierre Mocky, il y a un peu plus de vingt ans sur le tournage de «La Candide Madame Buff», et de se mettre à hurler la voix couverte par le vent : « Tu prends la caméra (…). Allez c’est parti ! Il est où le Paul Henri. Allez faut qu'on y aille. C’est parti. On y va les gars. Allez ! Moteur ! Moteur ! ».

Une nouvelle séquence toujours aussi drôle qu’il a accompagné d’un petit message lui aussi humoristique « Back in Auvergne ! #everythingisundercontrol » (De retour en Auvergne tout est sous contrôle). Des images qui ont beaucoup fait rire son ami Bixente Lizarazu, et laissent en prime entrevoir les impressionnants décors du film.