Musée du Louvre : pour la première fois une femme dirigera le plus grand musée du monde

Un vent de nouveauté s’apprête à souffler sur le musée du Louvre. Pour la première fois, la direction du plus grand musée du monde sera confiée, à partir du 1er septembre, à une femme : Laurence des Cars.

Actuelle présidente du Musée d'Orsay, Laurence des Cars, 54 ans, a été choisie par le président de la République pour remplacer Jean-Luc Martinez, 57 ans, à la tête du Louvre depuis 2013, a fait savoir l’Elysée ce mercredi.

Historienne de l'art du XIXe siècle et du début du XXe siècle, passée par l’école du Louvre et l'École nationale du patrimoine, elle dirigeait depuis 2017 le musée d’Orsay, établissement dont elle fut également la première femme à prendre la tête.

Au sein du musée d’Orsay, où elle a voulu s’inscrire dans son époque en mettant notamment l’accent sur la diversité, les questions de société et l'importance d'attirer un public jeune, elle s’est fait remarquer pour son dynamisme. Elle est notamment à l’origine de l’exposition «Le modèle noir» en 2019, et y a porté des projets d’envergure. Alors que la fréquentation du musée d’Orsay n’a fait que croître sous son mandat, atteignant jusqu’à 3, 7 millions de visiteurs en 2019, avec un niveau d'auto-financement atteignant 64%, elle a lancé en pleine pandémie le chantier « Orsay Grand ouvert », visant à agrandir la programmation et les espaces.

Un projet qui, grâce notamment à un don de 20 millions d'euros d'un mécène américain resté anonyme, a pour ambition de proposer plus d'espaces d'expositions, un centre éducatif de 650 m2, et un centre de recherches ouvert à l'international qui sera inauguré en 2024. Une dimension chère à l'historienne.

Une femme de conviction

Successivement conservatrice au musée d'Orsay de 1994 à 2007- période où elle collabore avec des musées internationaux, comme le Metropolitan Museum of Art, la Royal Academy of Art de Londres ou le musée Thyssen à Madrid - puis nommée directrice scientifique de l'agence France-Muséums, opérateur français chargé du développement du Louvre Abu Dhabi, Laurence des Cars est nommée en 2014 directrice du musée de l'Orangerie, avant de prendre trois ans plus tard, la tête du musée d’Orsay.

Femme de convictions, elle se mobilise pour un accès plus large des jeunes au musée, pour les restitutions d'œuvres spoliées par les nazis ou encore pour une conception muséale ouverte à tous, et dont la programmation serait en lien avec le monde d’aujourd’hui. «Dans un monde qui peut chahuter, rejeter le musée», Laurence des Cars souhaite s'adresser aux « visiteurs de tous les âges et de toutes les origines socio-culturelles », avait-elle expliqué à l’AFP en avril dernier, soulignant également qu'«un grand musée se doit de regarder en face l'Histoire, y compris en se retournant sur l'histoire même de nos institutions ».

Sous son impulsion, le ministère de la Culture lance la procédure de restitution du tableau de Gustav Klimt, «Rosiers sous les arbres», conservé au musée d’Orsay, aux ayants droit de Nora Stiasny, qui en a été spoliée à Vienne en août 1938 par les Nazis.

Forte de ce parcours, Laurence des Cars, fille du journaliste et écrivain Jean des Cars et petite-fille du romancier Guy des Cars, succèdera ainsi dès la rentrée à Jean-Luc Martinez, lui aussi très sensible à l’accessibilité du Louvre pour tous. Archéologue spécialiste des antiquités grecques, ce dernier briguait un troisième mandat et assurait l'intérim de l'établissement public depuis le 13 avril. Sous son mandat, le nombre de visiteurs du Louvre a dépassé les 10 millions en 2019, un record mondial.