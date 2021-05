« Nous vous aimons madame » : l’exposition hommage à Simone Veil ouvre ses portes à l’Hôtel de Ville de Paris

À partir du 28 mai 2021, la salle Saint-Jean de l’Hôtel de Ville de Paris accueille, quatre ans après sa disparition, une ambitieuse exposition consacrée à Simone Veil.

La mairie de Paris propose pour sa première exposition - gratuite - de déconfinement, une rétrospective fouillée de celle qui a occupé pendant 40 ans une place centrale dans la vie politique française. L’exposition rend hommage au parcours exceptionnel de Simone Veil, première femme ministre de la Vème République en 1974, et présidente du Parlement européen, disparue à l’âge de 89 ans en juin 2017.

Retrospéctive ambitieuse

L’exposition entend, grâce à plus de 500 pièces, retracer l’ensemble du parcours de cette fervente militante des droits des femmes et européenne convaincue. De salle en salle, l’exposition décortique la vie de Simone Veil, née Jacob en juillet 1927. Elle s’ouvre sur son enfance insouciante dans les rues de Nice, jusqu’à son arrestation par la Gestapo le lendemain des épreuves du baccalauréat, le 30 mars 1944.

Une partie de la rétrospective est consacrée à sa déportation au camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, alors qu’elle n’était âgée que de 16 ans. De retour en France en 1945, l’icône se lance dans des études de droits, rencontre son futur époux Antoine Veil, occupe des postes de hauts fonctionnaires de l’État et se hisse dans les rangs de la magistrature.

Des documents inédits

Il aura fallu près de trois ans aux deux commissaires, l’archiviste Constance de Gaulmyn et le politologue et enseignant à science-Po Olivier Rozenberg pour réunir toutes les pièces de cette grande rétrospective, allant jusque dans les archives personnelles du couple Veil. Parmi les pièces inédites présentées dans cette exposition-hommage se trouvent notamment les feuillets manuscrites et dactylographiés du discours sur la dépénalisation de l’avortement, prononcé par la ministre de la santé d’alors à l’Assemblée nationale le 26 novembre 1974.

Le nom de l’exposition, référence directe au discours de Jean d’Ormesson lors de son élection au sein de l’Académie française en 2010, résume le respect que cette figure de la Veme République inspire aux Français. « Nous vous aimons Madame », comme une déclaration d’amour à cette femme, entrée au Panthéon en juillet 2018 et qui a su faire bouger les lignes.

Du 28 mais au 21 aout 2021 dans la salle Saint-Jean de la Mairie de Paris. Entrée gratuite, réservation de billet en ligne obligatoire.