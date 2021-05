Gims, futur compositeur de l’hymne de la coupe du monde 2022 ?

Gims s’apprête-il à faire un nouveau coup de maître ? Le rappeur seraitpressenti pour créer l’hymne de la coupe du monde 2022, qui se tiendra au Qatar du 21 novembre au 18 décembre.

C’est ce qu’avance Le Parisien. Selon leurs informations, non seulement le nom du rappeur circulerait activement dans le pays, sans compter qu’il pourrait venir poser pour quelques temps ses valises dans la capitale, Doha, croit savoir le quotidien.

Il pourrait ainsi succéder entre autres à Shakira et son célèbre « Waka Waka », créé pour la coupe du monde 2010, ou encore à Pitbull et Jennifer Lopez, à l'origine du titre «We are One», quatre en plus tard.

D’autant que, comme le souligne le quotidien, Maître Gims, amateur de football, avait déjà partagé en avril dernier une vidéo dans laquelle il dévoilait le Al Bayt Stadium. Le stade situé à Al Khor accueillera le premier match du Mondial. Une initiative qui pourrait aller dans le sens de cette hypothèse. Affaire à suivre.