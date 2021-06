Roman : pourquoi il faut lire «Le cœur et le chaos» de Jennifer Murzeau

Une claque. Pour son quatrième roman, l’auteure de «La désobéissante» (Robert Laffont) parvient à faire le grand écart entre fin du monde et fureur de vivre.

Et puisqu'ouvrir un livre, c’est d’abord être séduit par son titre, «Le cœur et le chaos» (Juillard) remplit son office, pour un roman qui mêle avec force l’intime et l’universel sur fond de dystopie. Derrière les deux mots très forts imprimés sous la jolie photo de couverture, se cache d’ailleurs un roman tout aussi sensible qui fait le pari fou d’une déclaration d’amour à l’Humanité, dans un moment où on serait plutôt tenté de la détester.

Destins croisés dans un Paris en clair-obscur

Paris, un été caniculaire dans une poignée d’années. Les pénuries d’essence sont quotidiennes et les carcasses de voitures abandonnées ici et là font désormais partie du décor de la ville lumière, un peu de violence rampante aussi éclatant ici ou là sans que personne ne s’en émeuve vraiment.

Aurélien - jeune homme mi-paumé, mi-idéaliste - , tente de survivre grâce à son job de livreur à vélo. Alice, consommatrice de ces fameux repas livrés par les plus précaires, est aussi médecin dans un grand hôpital parisien. Elle se noie dans une vie de couple ennuyeuse et sans projets. Pour se sentir vibrer, la quadragénaire pratique une sexualité facile et sans enjeux via quelques applications de rencontres. De son côté, Iris, 90 ans, est l’une des patientes d’Alice depuis qu’elle se sait atteinte d’une maladie neurodégénérative.

Tous les jours, cette ancienne pianiste virtuose perd un peu plus de son ancrage dans la réalité et avec lui, sa dignité. Au hasard d’une promenade justement très hasardeuse, la vieille dame va s’enticher d’Aurélien, une fois de plus à la rue entre deux recherches de squatte. Il ne tardera pas à «profiter» de son grand appartement haussmannien …

Un livre lumineux sur fond de dérive sociétale

Très vite, ces personnages imparfaits, menteurs, voleurs, et en proie à la plus profonde des solitudes, sauront embarquer pieds et poings liés le lecteur dans leurs destinées bancales, leurs besoins de tendresse et leurs idéaux étouffés par ce monde en délitement. Avec un art maîtrisé de la nuance, Jennifer Murzeau livre à la grande roue du hasard ces trois âmes errantes, dans un Paris étouffant et rongé par la résignation de ses habitants reclus. De quoi faire jaillir l’émotion en bouquets d’étincelles lors des miraculeuses rencontres qui émaillent les courts chapitres de ce roman addictif.

Au final, loin de signer un livre crépusculaire sur ce qui pourrait bien nous pendre au nez dans un futur proche, la jeune romancière donne au contraire à lire un texte lumineux qui touche en plein cœur. A peine esquissé, les effets du dérèglement climatique servent ici au propos de l’auteure qui préfère s’intéresser à l’intime : ce désespoir global bien en lien avec la mauvaise santé de la planète.

En outre, les fans de la journaliste-romancière se rappelant le récit palpitant de son aventure verte auprès d’un survivaliste («La vie dans les bois», éd. Allary), ne seront pas déçus de retrouver quelques-uns de ses traits d’humour caustique. Ce nouveau livre vient donc ajouter une très jolie pierre à l’édifice de Jennifer Murzeau qui, dans son style incisif désormais reconnaissable, aime à donner d’habiles coups de pied dans la fourmilière d’une époque rongée par son manque de nuances et ses dérives sociétales en tous genres.

Malgré ce fameux «chaos», on se surprend à tourner la dernière page avec un peu plus de foi en l’Humanité et l’envie de croire que ce monde au bord d’une fin annoncée pourrait bien être sauvé. Un livre qui fait du bien, c’est dire s’il est nécessaire en ce moment.

«Le cœur et le chaos», de Jennifer Murzeau, éd. Julliard, 240 p., 19 €.