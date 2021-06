Albums à 2€, dédicaces, ateliers... : découvrez le programme du festival « 48H BD »

La bande dessinée est en fête les 4 et 5 juin 2021 à l’occasion d’une ambitieuse neuvième édition des 48H BD, durant laquelle un peu plus de 500 animations sont déployées partout en France.

C’est une programmation riche et toute une palette d’actions qui sont mises en place pour la 9e édition de cet événement dédié à la célébration de la richesse et de la diversité de la BD. Pour l’occasion, plus de 200 auteurs participeront à plus de 500 animations dans toute la France et sur Internet.

Cette nouvelle édition accueille également un nouveau président, François Capuron, responsable éditorial aux éditions Delcourt, pour qui l’événement « est le seul à permettre aux différentes maisons d’édition de se retrouver pour construire un projet commun en laissant de côté toute concurrence ».

10 maisons d’édition (Ankama, Jungle, Kennes, Kurokawa, la Gouttière, Paquet, Petit à Petit, Pika, Soleil et Vents d’Ouest) se sont donc accordées pour mettre 200.000 albums en vente au prix de 2€ dans 1500 librairies partenaires. Mais l’objectif de ces 48H est surtout de créer des rencontres et des animations en France et en Belgique dans des lieux comme les librairies, les médiathèques, mais aussi dans les écoles où plus de 50 000 ouvrages seront offerts.

SÉLECTION D’OUVRAGES À 2€ : LA JEUNESSE À L’HONNEUR

Cette édition 2021 des 48H BD fait la part-belle à la littérature jeunesse, avec une sélection de 10 albums à destination des plus jeunes. Envie de danse, de frissons, de plongée historique dans l’empire mongol, de Pokémons ou encore de foot, il y en a pour tous les goûts. 200.000 albums au prix de 2€ sont ainsi disponibles pendant 48 heures dans 1500 librairies partenaires partout en France.

Pour trouver une librairie partenaire près de chez vous, cliquez ici.

UNE ÉDITION TRÈS LIVE

L’édition 2020 avait largement été amputée en raison de la crise sanitaire. Cette année, l’équipe à prévu le coup et propose une large séléction d’événements, de rencontres, de débats et d'ateliers dessins en live sur Facebook et YouTube.

Retrouvez notamment Zep, le célèbre dessinateur de Titeuf, dès demain vendredi 4 juin, en direct sur les chaînes Facebook et Youtube des 48H BD, de 17h à 17h30, pour un cours de dessin. Il sera alors possible d’apprendre à dessiner le fameux adolescent à mèche jaune, dont un nouvel album, le 17ème, est sorti le 2 juin aux éditions Glénat.

DES ATELIERS PARTOUT EN FRANCE ET EN BELGIQUE

Côté ateliers et rencontres, la programmation est également très dense. Retrouvez par exemple Didier Tronchet et Jérôme Jouvrayles, auteurs de la nouveauté «Les fantômes de Séville» (Chez Glénat) demain vendredi 4 juin dès 14h15, pour une dédicace sur la terrasse du café en face de la Librairie La BD à Lyon (50 grande rue de la Croix Rousse 69004 Lyon).

Avant la dédicace, une rencontre/débat sur la terrasse du café sera organisée avec les auteurs. Didier Tronchet, intarissable sur le foot (et supporter de Lens) sera au côté de Jérôme Jouvrayles, figure du socle important des auteurs lyonnais, pour rééxpliquer comment s'est passé ce match de légende France-Allemagne à Séville en 1982, considéré comme le plus grand match de l'Histoire des Bleus et durant lequel a eu lieu l'agression de Schumacher sur Battiston.

Pour les enseignants et bibliothécaires, le programme propose également, durant tout le mois de juin, d'accéder gratuitement à toute une sélection d'ouvrages et à leur fiche pédagogique.