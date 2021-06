Ces 5 livres à découvrir pendant l’Euro 2021

Alors que l'Euro se déroule du 11 juin au 11 juillet prochain, voici une liste de 5 livres pour accompagner vos journées pendant la compétition, et tout comprendre à ce sport et ses multiples enjeux et influences.

«Didier Deschamps, la victoire et rien d’autre», de Bernard Pascuito

Sacré champion du monde en tant que joueur en 1998, Didier Deschamps l’est devenu en tant que sélectionneur vingt ans plus tard à la tête de l’équipe de France, en 2018. Il rêve désormais de remporter l'Euro, comme en 2000 en tant que joueur. L’occasion pour Bernard Pascuito de nous plonger dans l’histoire de l’ancien entraîneur de l’OM, de la Juventus Turin ou encore de l’AS Monaco, entre ses déceptions et ses envies de réussite.

Didier Deschamps, la victoire et rien d’autre, de Bernard Pascuito, éditions du Rocher, 19,90 euros.

«Football Club Geopolitics», de Kévin Veyssière

Avec son compte Twitter, Kévin Veyssière permet à des milliers de followers d’en apprendre un peu plus chaque jour sur les relations internationales à travers le football. A l’occasion de l’Euro, le jeune auteur décrypte 22 histoires géopolitiques dans lesquelles le ballon rond est l’acteur majeur. Entre l’Espagne de Franco qui a refusé de jouer contre l’URSS et un listing de matchs qui ont dépassé l’enjeu sportif pour devenir une guerre géopolitique, le lecteur en apprendra beaucoup grâce au FC Geopolitics, disponible à partir du 9 juin.

Football Club Geopolitics, de Kévin Veyssière, Max Milo éditions, 18 euros

«Joue-la comme Megan», de Assia Hamdi

A travers des récits poignants de sportives contemporaines ou de championnes inconnues (footballeuse, judokate, boxeuse, athlète, coach…), Assia Hamdi est partie à la rencontre de près de 70 interlocuteurs qui ont accepté de se confier sur de multiples sujets souvent trop tabous encore aujourd’hui. De l’égalité salariale aux violences sexuelles en passant par le rapport au corps et l’homophobie, de nombreux combats essentiels sont à retrouver dans cet ouvrage disponible à partir du 9 juin.

Joue-la comme Megan, de Assia Hamdi, éditions Marabout, 18,90 euros

«Une passion absurde et dévorante», d’Olivier Guez

A travers des souvenirs et des portraits, Olivier Guez, prix Renaudot 2017 (La Disparition de Josef Mengele), partage sa passion du football, tant comme sport populaire que comme outil précieux de compréhension du monde. De la Russie, à travers la légende Lev Yachine à l’Argentine de Diego Maradona, en passant par l’engouement autour de l’épopée des équipes de France, l’auteur invite le lecteur dans des histoires vraies et passionnantes.

Une passion absurde et dévorante, d’Olivier Guez, Editions de l’Observatoire, 18 euros

«Les (vrais) maîtres du jeu», de Vincent Duluc

Vincent Duluc, plume de L’Equipe, se concentre sur ces joueurs de l’ombre indispensables dans une équipe de football, sans qui les rois du jeu n’auraient jamais pu régner seuls. Deschamps pour Zidane, Busquets pour Messi ou encore Neeskens pour Cruyff… une description de ces hommes par leur spécificité, leur trait de caractère et leur relation avec les entraîneurs.

Les (vrais) maîtres du jeu, de Vincent Duluc, Solar éditions, 16,90 euros