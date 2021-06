Mangas : le plus gros pirate de scans illégaux condamné au Japon

Plus de 539.000 euros d'amendes et trois ans de prison : la condamnation de Romi Hoshino se veut exemplaire. L'homme était connu comme l'administrateur du site Manga-Mura, qui permettait de lire illégalement la plupart des mangas qui sortaient au Japon.

Connu comme étant le plus «gros pirate au monde» sur ce créneau, il avait fait l'objet d'une enquête et de recherches internationales jusqu'à son arrestation en 2019. Le verdict, rendu cette semaine au pays du Soleil-Levant, a été salué notamment par l'un des plaignants, la célèbre maison d'édition Shueisha, derrière la plupart des mangas les plus lus au monde (One Piece, Naruto...).

Près de 2,4 milliards d'euros de manque à gagner

Le site pirate de Romi Hoshino avait connu un succès fulgurant dès sa création en 2016. La plate-forme hébergeait alors plus de 60.000 mangas et comptait plus de 100 millions de visiteurs par mois. Fermé en 2018, le site aurait reçu quelque 620 millions de visites, a estimé l'Association de surveillance de distribution des contenus au Japon. Au total, la violation des droits d'auteurs aurait engendré un manque à gagner de 2,4 milliards d'euros. Un record au Japon, a indiqué cette association.

Romi Hoshino avait fui le Japon dès mai 2018 et avait trouvé refuge aux Philippines, où il a été arrêté par les autorités avant d'être extradé en septembre 2019. Et son site lui avait rapporté gros. En près d'un an et demi d'existence, la plate-forme lui avait permis de transférer plus de 62 millions de yens (environ 465.000 euros) sur des comptes bancaires étrangers, rapporte le site KyodoNews qui relate l'information.