Ateliers, expo, cirque : 3 idées sorties à Paris pour le premier week-end de juin

Ce premier week-end du mois de juin se fait en région parisienne sous une météo plutôt mitigée. Si le couvre-feu est toujours d'actualité, les offres culturelles sont plus nombreuses que jamais. Petite séléction d'activités à faire ces 5 et 6 juin 2021.

Former les futurs écolo avec Peppa Pig à la fondation Good Planet

Peppa Pig, personnage de dessin animé incontournable des tout-petits, s’associe à la Fondation GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand, à l’occasion de la journée mondiale de l’environnement, qui aura lieu le samedi 5 juin. Pour l’occasion, un programme ludique et des ateliers pédagogiques de sensibilisation pour les 3-6 ans sont organisés gratuitement toute la journée pour découvrir, observer, expérimenter et comprendre la nature pour mieux la respecter.

À la découverte sensorielle du potager pour éveiller et stimuler les sens, atelier « land-art », atelier parents-enfants pour cuisiner ensemble une recette de saison, ou encore balade dans le parc du domaine de Longchamp pour découvrir la biodiversité : la fondation GoodPlanet propose 4 ateliers créatifs et interactifs de 40 minutes les samedi 5 et dimanche 6 juin. Ces ateliers se poursuivront sur toute la période estivale.

Peppa Pig en personne sera même présente toute l’après-midi du samedi 5 pour que les enfants puissent repartir avec une photo souvenir.

A la fondation GoodPlanet, 1 carrfour de Longchamps, 75016 Paris. Samedi 05 et 06 juin 2021. Atelier cuisine : 11h30-12h10 et 15h-15h40. Atelier exploration biodiversité 12h30-13h10 et 16h-16h40. Atelier potager 13h30-14h10 et 17h-17h40 et atelier « Land’Art » 14h30-15h10 et 18h-18h40. Réservations obligatoires.

L’académie Fratellini rouvre ses portes au public pour de nouvelles acrobaties

Lueur, Camille Dobbeleare

C’est la reprise des spectacles à l’académie Fratellini, qui rouvre ses portes en grande pompe avec une version revisitée de leur festival Les Impromptus. Théâtre, jonglage, danse et acrobatie, apprentis et confirmés proposent tout le weekend du 5 et 6 juin un programme riche en spectacles.

Samedi et dimanche, de 10h à 12h, retrouvez des spectacles donnés par les plus jeunes de l’académie pour un public à partir de 3 ans.

De 14h30 à 17h30, rendez-vous à l’extérieur et à l’intérieur du chapiteau pour une programmation 100% cirque à découvrir entre amis ou en famille dès 6 ans.

Académie Fratellini, 1-9 rue des cheminots 93210 La Plaine Saint-Denis (RER D Stade de France-Saint-Denis) Tarifs de 3 à 8€ la demi-journée. Jauge limitée et réservation indispensable par téléphone au 01 72 59 40 30 ou en ligne.

Expo «MAGRITTE / RENOIR. LE SURRÉALISME EN PLEIN SOLEIL» AU MUSÉE DE L’ORANGERIE : POUR DÉCOUVRIR UNE NOUVELLE FACETTE DE L’ARTISTE

René Magritte (1898-1967), La Préméditation, 1943 Huile sur toile, 55 × 46 cm. Collection particulière. © Photothèque R. Magritte / Adagp Images, Paris, 2021

Une large séléction de musées et monuments sont gratuits les premiers dimanches de chaque mois. L'occasion d'aller déambuler dans les allées du musée de l’Orangerie, qui a décidé de frapper fort pour la réouverture des lieux culturels en proposant un zoom sur Magritte.

Cette figure emblématique du surréalisme belge, est dans cette exposition à découvrir à travers un angle plutôt méconnu de l’œuvre de l’artiste : sa période « Renoir », qui s’étend de 1943 à 1947. Marqué par la seconde guerre mondiale, Magritte décide durant cette période de représenter le « beau coté de la vie » dans des œuvres solaires, inspirées des impressionnistes dont Renoir est le pape. Une soixantaine de peintures et une quarantaine de dessins seront mis en regard avec les chefs-d’œuvres d’Auguste Renoir et d’autres qui l’ont inspiré.

Magritte/Renoir. Le surréalisme en plein soleil. Au Musée de l’Orangerie dans le Jardin des Tuileries jusqu’au 19 juillet 2021. Plein tarif 12,5€, tarif réduit 10€. Gratuit dimanche 05 juin 2021. Réservation en ligne obligatoire.