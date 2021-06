« À table ! Le repas tout un art » : l’expo qui met les petits plats dans les grands

Les Manufacture et Musée nationaux de Sèvres proposent jusqu’au 24 octobre 2021 une exposition autour d’un sujet qui fait la fierté des Français depuis des siècles : sa gastronomie et l’art de la table qui en découle. Découvrez tout de l’évolution de la préparation des mets et leur consommation, les arts de la table et leur conversation.

Qui ne s’est jamais vanté, durant des vacances à l’étranger, de la culture culinaire de la France ? À quelques jours de la finale de la très suivie compétition de cuisine Top Chef, c’est l’occasion d’aller découvrir aux Manufacture et Musée nationaux de Sèvres dans les Hauts-de-Seine une exposition qui retrace toute l’histoire du repas gastronomique français, de l’Antiquité à nos jours. Si certaines peuplades ne semblent pas nous envier des repas qui durent parfois toute la journée, tous s’accordent pour saluer la raffinerie des tables dressées avec élégance.

La France, pays de gourmets

À l’occasion des 10 ans du classement du « repas gastronomique des Français » par l’UNESCO au patrimoine immatériel de l’humanité, et de la célébration des 280 ans de la manufacture de Sèvres, l’exposition « À table ! Le repas tout un art », montre comment l’opulence et l’élégance des dîners de l’Ancien Régime se sont diffusées et transmises jusqu'à nos jours, au point de constituer un idéal de bonheur et un rite social majeur de notre pays.

Ce tour de table de ce véritable art de vivre, met en scène près de mille œuvres, et montre évolution d’une pratique partagée par tous et qui fait la fierté des hexagonaux depuis des siècles. Elle rappelle l’importance du repas qui accompagne en France tous les grands événements de la vie. On y apprend également que l’esthétisation du repas ne concerne pas que les classes les plus aisées ou les restaurants étoilés, mais fait bel et bien parti d’un art de vivre national.

Célébration de la convivialité

Découvrez lors d’une déambulation unique comment certains mets majeurs de la cuisine française sont apparus dès l’Antiquité, et comment les manières de tables ont évoluées. On passe des banquets en Gaule à l’époque romaine, pour continuer par les festins du Moyen âge avec l’apparition du service « à la française », qui consiste en une succession de services où sont apportés de nombreux plats dans lesquels chacun se sert. Avant d'entrer dans la Renaissance, marquée par les découvertes culinaires liées aux conquêtes de nouveaux territoires à la fin du XVIe, qui élabore une nouvelle cuisine aristocratique et où le service à la française se complexifie et se codifie.

Le visiteur pourra ensuite redécouvrir les codes de l’art de la table du 18ème, qui rejette en partie les extravagances du siècle précédent, mais invente néanmoins l’usage de la salle à manger, avant que le 19ème sicèle n'abandonne le service à la française, trop lourd à mettre en œuvre. Il sera remplacé par celui dit « à la russe », où les mets sont apportés les uns après les autres. Un véritable voyage dans l'histoire de France jusqu’à nos jours, époque de sobriété et de minimalisme pour les arts de la table, et « retour aux sources » au niveau culinaire.

Jusqu’au 24 octobre 2021, Sèvres – Manufacture et Musée nationaux, 2 place de la Manufacture 92310 Sèvres. Tarif plein 8€, tarif réduit 6€ La réservation d’un créneau horaire est fortement conseillée.