«Nomadland», «Le Discours», «Conjuring 3» : les 3 films à voir ce mercredi 9 juin

Le film multirécompensé «Nomadland» sur ces oubliés du rêve américain, la comédie «Le Discours» adaptée du roman de Fabcaro, et le troisième volet de la saga d'épouvante «Conjuring»... Voici trois longs-métrages à découvrir au cinéma dès ce mercredi 9 juin.

«Nomadland», de Chloé Zhao

Après avoir raflé une pluie de prix, dont l’Oscar du meilleur film en avril dernier, Nomadland sort enfin dans les salles. Adapté du livre «Nomadland : Surviving America in the Twenty-First Century» de la journaliste Jessica Bruder, et porté avec force par l'actrice Frances McDormand, ce road-movie contemporain s'intéresse aux seniors nomades, ces travailleurs itinérants qui, suite à la crise économique de 2008, dite «des subprimes» aux Etats-Unis, ont pris la route à bord de leurs vans à la recherche de petits boulots.

A 39 ans, Chloé Zhao, qui s’illustrera bientôt dans un autre registre avec la production de super-héros «Les Eternels» de Marvel, signe une œuvre qui oscille entre le drame social et le documentaire. La nouvelle coqueluche du cinéma hollywoodien d’origine chinoise apporte de la douceur à une histoire pourtant douloureuse, et impose définitivement son style.

«Le discours», de Laurent Tirard

Pour le meilleur et pour le pire. Coincé dans un repas de famille, Adrien n’en peut plus. Alors qu’il attend désespérément un texto de sa petite-amie qui a décidé de faire une pause dans leur histoire, il se voit contraint d’accepter de faire un discours au mariage de sa soeur. Une demande qui mettra ses nerfs à rude épreuve. Le réalisateur Laurent Tirard («Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté», «Le Petit Nicolas») parvient avec brio à adapter le roman de Fabcaro qui n’était, selon l’auteur de BD lui-même, pourtant pas une mince affaire. «Un texte aussi introspectif allait être ennuyeux à l’écran, pensait-il. Tout se passe dans la tête d’Adrien et, en plus, tout tourne autour d’un repas».

Mais grâce à une mise en scène ingénieuse et à l’interprétation convaincante de Benjamin Lavernhe, sociétaire de la Comédie-Française et à l’affiche de la série «Un entretien» sur Canal+, les spectateurs suivront avec plaisir ce narrateur dans ses pérégrinations. Kyan Khojandi, Sara Giraudeau et François Morel figurent également au casting de cette comédie.

«Conjuring : Sous l’emprise du diable», de Michael Chaves

L’horreur fait recette. Alors qu’il cartonne au box-office américain, le troisième volet de la franchise «Conjuring» débarque dans l’Hexagone, avec à la réalisation Michael Chaves à qui l’on doit «La malédiction de la Dame Blanche». Le public va retrouver les spécialistes du paranormal Ed (Patrick Wilson) et Lorraine Waren (Vera Farmiga) qui enquêtent sur un sordide fait divers s’inspirant de l’affaire du jeune Arne Cheyenne Johnson. Alors âgé de 19 ans, il avait dans les années 1980 asséné vingt coups de couteau à son propriétaire, et plaidé pour la première fois la possession démoniaque comme ligne de défense lors de son procès.

Egalement à l'affiche cette semaine, le thriller «Vaurien» avec Pierre Deladonchamps dans la peau d'un tueur en série, le film d'animation «Les Barbapapa se mettent au vert» à découvrir en famille, ou encore les documentaires «The Last Hillbilly» de Thomas Jenkoe et Diane-Sara Bouzgarrou et «17 Blocks», qui suit pendant deux décennies une famille vivant dans un quartier dangeureux de Washington DC, à seulement 17 «blocks» du Capitole.