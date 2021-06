Clara Luciani dévoilera son deuxième album «Cœur» ce vendredi

Son premier album «Sainte-Victoire» a été encensé par la critique et récompensé par deux Victoires de la musique. Clara Luciani revient ce vendredi avec un deuxième opus, baptisé «Cœur», qui sera la bande-son de cet été.

Car ce disque qui sort chez Romance musique/Universal, se veut une ode au déconfinement avec des accents disco et des rythmes dansants et funky, comme en témoigne le titre «Le Reste» et son clip ensoleillé, hommage aux comédies musicales de Jacques Demy.

«J'ai appréhendé très tôt ce disque comme un concert ou une soirée dansante : ce que j'aime, c'est une énergie un peu en U, avec des moments où on peut aller fumer une cigarette, s'asseoir avant de repartir», a confié la chanteuse lors d’un entretien accordé à l’AFP.

Un subtil équilibre entre «le dansant et le grave»

Derrière cette ambiance légère et joyeuse se cache des textes aux messages plus lourds comme dans «Cœur», morceau en ouverture, qui traite en filigrane des violences conjugales. «Ce n'était pas facile de l'écrire, il fallait trouver le bon ton, que la chanson soit "impactante" mais avec une part de poésie, c'est la chanson qui m'a donnée le plus de fil à retordre», ajoute-t-elle. Un subtil équilibre entre «le dansant et le grave» que l’on retrouvait déjà dans «La Grenade», la chanson qui a révélé Clara Luciani.

Celle qui a écrit des textes pour d’autres artistes, et notamment Julien Clerc pour son dernier disque «Terrien», a fait appel à des musiciens et des producteurs de renom, à l’instar de Sage et Breakbot. «Ce sont mes contemporains, ils contrebalancent des références que j'ai, très vintage, et permettent d'éviter l'écueil du pastiche ou de faire un disque des années 1970 en 2021. Ils me reconnectent à la modernité, le disque est actuel», précise la chanteuse.

Elle signe également «Sad & Slow», un duo intimiste et mélancolique avec Julien Doré. Ses amis artistes ont été conviés à venir enregistrer en studio avec elle, tous masqués mais portés par la même émulation, et ce désir de retrouver rapidement la scène. Clara Luciano se produira à l’Olympia du 17 au 19 octobre, et se lancera dans une grande tournée des Zéniths au mois de mars 2022.