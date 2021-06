Expo Rolling Stones à Marseille : cette relation spéciale qui lie le groupe à la cité phocéenne

L’immense exposition itinérante « Unzipped » retrace l’histoire du groupe depuis sa création en 1962, et pose ses valises au stade Orange Vélodrome de Marseille, du 10 juin au 5 septembre 2021. Un logique retour au cœur de la cité phocéenne pour la mythique formation rock, qui y a donné quatre concerts restés dans les mémoires.

C’est l’événement culturel de l’été à ne pas manquer dans la deuxième plus grande ville de France. L’immense carrière de Mike Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman et Charlie Watts se raconte tout l’été au cœur de l'Orange Vélodrome, où 400 objets inédits issus de la collection personnelle du groupe seront exposés. Instruments, costumes iconiques, vidéos, reproduction grandeur nature de leur studio d’enregistrement ou encore de leur premier appartement : l’exposition itinérante, lancée à Londres en 2016 sous le nom « Exhibitionism », est faite pour les fans du groupe.

« Les rebelles ont choisi une ville rebelle, qu’ils connaissent bien », a détaillé Martin d’Argenlieu, directeur des grands projets olympiques de Marseille au site d’information local Actu Marseille, « hyper fier » d’avoir réussi à attirer cette exposition dans sa ville.

Le stade Vélodrome, temple du football et du rock a accueilli au fil des années les concerts de véritables monstres de la musique comme Madonna, Paul Mc Cartney, AC/DC, les Pink Floyd, U2 et bien évidemment les Rolling Stones. Ces derniers se sont produits 4 fois au cœur de la cité phocéenne en 1966, 1990, 2003 et en juin 2018, à l’occasion de leur dernier concert en France.

30 mars 1966 : découverte inoubliable du public marseillais

À l'aune de leurs premiers grands tubes, les Rolling Stones organisent un concert dans la Salle Vallier à Marseille en mars 1966. C’est la première fois qu’ils se produisent en dehors de Paris dans l’Hexagone, et l’organisation du concert s’appuie sur une association dédiée à la jeunesse dont fait partie un certain Jean-Pierre Foucault, alors âgé de 18 ans.

3000 fans se réunissent alors pour un spectacle mémorable interrompu « au bout de trois ou quatre morceaux ». « Un barreau de chaise a été jeté sur Mick Jagger. Ça a provoqué une grosse bagarre, le groupe a quitté la scène et la salle a été évacuée», se rappelle en 2012 un témoin de la scène au site d’actualité locale Marsactu.

« Mick Jagger a reçu un projectile à l’arcade, rapporte Jean-Pierre Foucault à 20 Minutes en 2018. Et il a demandé une somme colossale à l’assureur de la salle, qui était le père d’un copain car personne ne voulait assurer ce concert ! » Interrogé par la BBC, il y a quelques années sur la ville de Marseille, le chanteur des Stones aurait répondu, selon l’animateur de télévision : « Ah, Marseille, cette ville où il y a des rats à l’hôpital ? »

20 juin 1990 : deuxième concert au bord de la Méditerranée

55.000 fans se réunissent au stade Vélodrome en juin 1990, à l’occasion de « l’Urban Jungle Tour ». Il s’agit du premier concert de leur tournée française, qui laisse un souvenir impérissable dans les mémoires. 2h30 d’une « folle soirée à la hauteur de la légende des Stones ». Le concert démarre avec Start me Up et se conclu par l’hymne Satisfaction.

5 juillet 2003 : Les Rolling Stones fêtent leurs 40 ans à Marseille

À l’occasion du « Licks World Tour » pour les 40 ans du groupe, les cinq mythiques rockeurs organisent en juillet 2003 un nouveau show d’exception au stade Vélodrome. Comme en 1990, il s’agit à nouveau de la première date de leur tournée française. 2h30 d’une performance restée dans les mémoires de ceux qui y ont assistés. Le public Marseillais est survolté, si bien que « la bande à Mick a bien du mal à conclure tant l’ovation du public les encourage à savourer et savourer encore ces ultimes instants magiques et gratifiés », écrit alors le magazine Les Inrockuptibles.

26 juin 2018 : Unique concert français au Vélodrome

Pour la seule apparition française de leur tournée « No filter », les rockeurs choisissent à nouveau en juin 2018 le stade Vélodrome marseillais. Plus de 50 ans après leur premier concert phocéen, ils offrent à 60 000 de leur fans une nuit d’été inoubliable. Les membres du groupe sont alors tous septuagénaires mais enflamment la scène pendant plus de deux heures, ânonnant au rythme de la foule tous leurs plus grands classiques.

« Unzipped » au stade Orange Vélodrome de Marseille du 10 juin au 5 septembre 2021. Plein tarif 25€, 12-25 ans : 19€, 6-11 ans : 15€.