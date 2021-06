Kaamelott premier volet : Alexandre Astier dévoile les premières affiches du film, dont celle d'Arthur

Alexandre Astier ne fait jamais les choses à moitié. Le réalisateur a dévoilé les premières affiches de Kaamelott - Premier Volet, et elles sont nombreuses.

Ce n'est pas une mais plus d'une dizaine d'affiches que le réalisateur poste depuis ce jeudi matin sur son compte Twitter. Une mise en bouche de taille, qu'il alimente régulièrement depuis 11 h, avant la sortie tant attendue du film.

«Ca se rapproche... Kaamelott - Premier volet, le 21 juillet au cinéma», a ainsi partagé le réalisateur et musicien, postant au compte goutte les premières affiches du film. Un long métrage prévu à l'origine en 2020 et reporté en raison de la crise sanitaire et de la fermeture des salles de cinéma, qui réunit un casting cinq étoiles : Lionel Astier, François Rollin, Sting, Guillaume Gallienne, Alain Chabat, Antoine de Caunes, Christian Clavier, Clovis Cornillac, Joëlle Sevilla, Géraldine Nakache...

Une affiche : un personnage, un acteur, une réplique

Un report qui visiblement a laissé du temps à l'équipe pour imaginer une affiche par personnage et donc par acteur. De Léodagan, campé par Lionel Astier, à Lancelot, incarné par Thomas Cousseau, en passant par Perceval joué par Franck Pitiot, le Duc d'Aquitaine qui emprunte les traits d'Alain Chabat, ou encore le juriconsulte interprété par Christian Clavier, chaque personnage est accompagné d'une réplique qui fait mouche.

«On n'est pas tellement des gens de terrain. Des cerveaux non plus d'ailleurs», déclare Dagonet sous les traits d'Antoine de Caune. «Le fils Pendragon est de retour ? Eh ben qu'il vienne», lâche Léodagan campé par Lionel Astier. «Vos visites sont rares. Notez qu'on s'en plaint pas», assène Séli, campée par Joëlle Sevilla.

Et le réalisateur aura gardé le meilleur pour la fin, puisqu'il concluait sa série d'affiche avec celle le représentant en Roi Arthur, dans une de ses rares apparitions en costume issues du film, avec, en légende «Celui qui, bientôt, sera de nouveau un héros».

Une approche jubilatoire et originale, à l'image des projets qui animent Alexandre Astier, véritable chef de bande de cette famille nombreuse réunie dans ce premier volet.