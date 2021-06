Nice : ouverture de l'exposition «Pierre Matisse, un marchand d'art à New York»

Jusqu’au 30 septembre, le Musée Henri Matisse à Nice rend hommage au travail du fils cadet de ce maître de la peinture. Un marchand d’art qui, durant soixante ans, a contribué au succès des artistes français et européens outre atlantique. Cette exposition intitulée «Pierre Matisse, un marchand d’art à New York» reconnue d’intérêt national par le Ministère de la culture présente des œuvres de Miro, Giacometti, Calder, Dubuffet et Chagall.

Pendant quatre mois, le musée Henri Matisse accueille soixante-dix œuvres de vingt-trois artistes incontournables du XXe siècle. Des œuvres dont certaines ont été prêtées par le Musée national d’Art moderne Georges-Pompidou. Toutes ont été réalisées par l’un des 23 artistes dont le travail était exposé dans la Pierre Matisse Gallery, à New York. Un lieu que le fils du maitre niçois du fauvisme avait ouvert à l’âge de 24 ans et dans lequel il n’a eu de cesse de promouvoir l’art contemporain français et européen. Après une vie d’esthète marquée par son amitié avec de nombreux génies de la peinture et de la sculpture, Pierre Matisse est décédé en 1989 à Monaco à l’âge de 89 ans.

«Des œuvres rares et essentielles»

Dans les salles du musée niçois, les visiteurs découvriront les toiles colorées et fortes qui illustrent la vivacité de la création artistique de l’époque.

«Des œuvres rares et essentielles» selon le maire de Nice Christian Estrosi qui a inauguré l’exposition ce vendredi. Pierre Matisse a réussi un double exploit. Le premier est d’avoir su exister hors de l’ombre de son immense père Henri Matisse et le second d’avoir réussi à marier deux mots qui semblent irréconciliables : marchand et art».

«Avec sa galerie new yorkaise, Pierre Matisse était peut-être le précurseur de ce que l’on appelle aujourd’hui le soft power (double puissance ndlr)», s’est amusé Serge Lavignes, le président du Centre Pompidou, en inaugurant cette exposition intitulée «Pierre Matisse, un marchand d’art à New York», qui s’achèvera le 30 septembre prochain.