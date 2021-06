Omar Sy : Lupin traque les joueurs de l'Euro 2021, la preuve en images

L’Euro 2021, comme le deuxième volet de la série Lupin, commencent ce vendredi 11 juin. Mais plutôt que de jouer la concurrence, Lupin joue la carte de la connivence. Omar Sy prend les joueurs de la compétition en filature, à l’occasion d’une campagne de communication originale.

« Assane n’est jamais là où on l’attend », a ainsi posté hier Omar Sy sur ses réseaux sociaux. Un message qu’il a accompagné d’une vidéo dans laquelle l’acteur annonce un événement incroyable attendu le 11 juin. « Le 11 juin, il va se passer quelque chose d’incroyable », explique l'interprète d'Assane, gentleman cambrioleur de la série à succès Lupin de Netflix, avant de prendre le contre-pied : « Evidemment, la série Lupin mais surtout le foot ». Une annonce qui a de quoi surprendre. «Alors on fait attention à nos joueurs, on regarde les posts », poursuit l'acteur. « Mais est-ce que vous avez bien regardé les derniers posts de nos joueurs ?», lâche-t-il.

Une question lancée comme un défi. Adepete de l'illusion, Assane, campé par Omar Sy, entraîne alors le public sur le terrain du jeu de piste. Comment ? En partageant une série de photographies de joueurs, sur lesquelles l'acteur se dissimule plus ou moins discrètement.

Assane n'est jamais là où on l'attend !



LUPIN , c'est demain sur @NetflixFR .



X



Assane is never where you expect to see him !



LUPIN , tomorrow on @netflix pic.twitter.com/t1zOtz73de

— Omar Sy (@OmarSy) June 10, 2021