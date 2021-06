Seigneur des Anneaux : quel est ce projet de film d’animation que la Warner vient d’annoncer ?

Warner Bros. Animation et New Line Cinema ont annoncé ce 10 juin leur projet en commun. Il s’agit de The War of the Rohirrim, un film d’animation inédit issu de l’univers du Seigneur des anneaux.

J.R.R. Tolkien n’a pas fini d’inspirer les réalisateurs. Il y a vingt ans, on découvrait sur grand écran les aventures du Seigneur des Anneaux, adaptées et réalisées par Peter Jackson. Depuis cette trilogie, d’autres projets de la Terre du Milieu ont vu le jour comme la saga du Hobbit, il y a bientôt 10 ans, ou encore le jeu vidéo autour du personnage de Gollum, et plus récemment une série produite par Amazon.

Cette fiction inédite nous replongera dans l’univers fantastique de Tolkien et explorera l’histoire du Gouffre de Helm, qui n’est autre que la forteresse qui a servi de lieu de bataille dans Le Seigneur des Anneaux : Les deux Tours.

250 ans avant la première trilogie de Peter Jackson, on découvrira donc qui était le neuvième roi du Rohan, Helm Main-Marteau, ainsi que les exploits de son peuple nommé les Rohirrim, les seigneurs des chevaux. Ces derniers doivent leur réputation à leur élevage de chevaux considérés comme les meilleurs du continent fictif de Tolkien.

«Ce sera encore une autre représentation épique du monde de Tolkien qui n’a encore jamais été raconté auparavant», a fait savoir le président de Warner Bros, Sam Register, dans le communiqué de presse.

Pour ce développement, le défi est tout autre. En effet, Warner a confié cette mission au réalisateur japonais, Kenji Kamiyama qui devra donc adapter l’histoire des Rohirrim en version animée. Celui-ci avait notamment été remarqué pour son travail sur la série d’animation Ghost in the Shell : Stand Alone Complex diffusée en 2003.

Et alors que Jeffrey Addiss et Will Matthews se trouveront aux commandes du scénario, c’est Philippa Boyens, oscarisée du meilleur scénario pour Le Seigneur des anneaux : Le Retour du Roi, qui sera présente en tant que consultante de cette nouvelle préparation cinématographique.

Bien qu’aucune date de sortie n’ait encore été divulguée, l’équipe a déjà commencé à oeuvrer. Le film étant supervisé par Joseph Chou, ce sont dans les studios d’animation Sola que la production s’active, et le casting vocal est en cours. «Avec une histoire et des éléments artistiques tissés tout au long» Warner Bros et New Line Cinema espèrent «reconnecter les fans à l’excitation et aux merveilles cinématographiques de la Terre du Milieu».