Créateur du concombre masqué et cofondateur de L'Echo des savanes, Mandryka est décédé à l'âge de 80 ans

Père de la série Le Concombre masqué et co-fondateur de l’Echo des savanes, l’auteur de bande dessinée Nikita Mandryka est décédé à l’âge de 80 an a indiqué ce lundi à l’AFP son dernier éditeur, Alain Beaulet.

Salué par le grand prix de la ville d’Angoulême en 1994, Nikita Mandryka s’est également vu remettre le Prix du patrimoine du Festival d'Angoulême en 2005, pour son personnage du Concombre masqué. Une cucurbitacée comique et philosophe, née en 1967 dans le magazine Vaillant, avec qui il collabore.

De l'écho des savanes à la BD en ligne

Autre fait marquant dans sa carrière, il lance, en 1972, L'Echo des savanes qu'il cofonde avec Claire Bretécher et Marcel Gotlib. Il quitte le magazine dix ans plus tard, en 1982, pour devenir rédacteur en chef de Charlie Mensuel, puis de Pilote en 1983. Le Concombre masqué revient en album chez Dupuis dans les années 1990. Auteur définitivement inscrit dans son époque, en 1998, Mandryka publie des planches sur son propre site. Il devient l'un des pionniers de la BD sur internet.

© Dargaud/N.Mandrika

Un art qu'il découvre dans son enfance en lisant Spirou. Cette rencontre donnera naissance à sa vocation. Né à Bizerte en Tunisie le 20 octobre 1940, habitant successivement au Maroc puis à Lons-le-Saunier, il rejoint ensuite Paris pour étudier le cinéma à l'Idhec, mais optera finalement pour la BD.

Un revirement qu’il expliquait ainsi aux éditions Dargaud : « Avec un papier, un crayon, et un pinceau, on fait soi-même son cinéma ». La maison d'édition lui a rendu un vibrant hommage, saluant «un humour aussi décalé que décoiffant, un sens aigu de la dérision et de l'absurde, un langage réinventé, un délire contrôlé, un graphisme percutant, le tout parsemé de quelques réflexions philosophiques».