Bloomsday 2021 : une distribution d'ouvrages pour fêter l’écrivain irlandais James Joyce à Paris le 16 juin

Chaque 16 juin est célébré le Bloomsday, une fête irlandaise très populaire qui a pour objectif de célébrer la vie de l’écrivain James Joyce, considéré comme l’un des auteurs les plus influents du XXe siècle. À cette occasion, l’ambassade d’Irlande et son centre culturel organise, dans les 5 et 6e arrondissement de Paris, une distribution de livres écrits par l’auteur.

L’événement est une sorte de Saint-Patrick littéraire. Pour célébrer l’œuvre de James Joyce (1882-1941), ce n’est pas la date de son décès qui est commémorée, mais la celle du jour pendant lequel se déroulent les éléments fictifs relatés dans son plus grand roman, « Ulysse ». La fête tient son nom d’un des personnages du récit : Leopold Bloom. Le 16 juin est également une date marquante dans la vie personnelle du romancier né en 1882, puisque c’est le jour où l’écrivain entame une relation amoureuse avec sa femme Nora Barnacle en 1904.

« Ulysse », publié dans son intégralité en 1922, est considéré comme un chef d’œuvre. C’est un roman expérimental dont chacun des chapitres est écrit dans un style littéraire propre. Véritable monologue intérieur inspiré de l’ « Odysée » d’Homère, le récit relate les pérégrinations de Leopold Bloom (Ulysse) et de Stephen Dedalus (Télémaque) à travers la ville de Dublin lors d'une journée ordinaire. L'action commence le 16 juin 1904 à 8 heures, pour se terminer dans la nuit aux alentours de 3 heures.

Bloomsday a la parisienne

L’Ambassade d’Irlande en France et le Centre Culturel Irlandais s’associent cette année pour fêter Bloomsday et ont choisi d’offrir aux Parisiens « Ulysse » et « Dublinois », deux textes majeurs de James Joyce. Pas moins de 500 livres (en français) seront ainsi distribués dans divers lieux de la capitale, jeudi 16 juin 2021.

Partez à la recherche d'un exemplaire, lisez-le à votre rythme et offrez-le ensuite à un proche ou libérez-le au hasard de vos pérégrinations. Les institutions irlandaises souhaitent ainsi faire voyager les œuvres de cet artiste, qui avait une relation particulière à Paris. Au début des années 1920, l’auteur gravite dans les cercles littéraires et artistiques du 5e arrondissement, où il rédige les derniers chapitres de ce qui deviendra son plus fameux roman.

Lieux de diffusion

Pour célébrer cette journée très populaire, les Dublinois ont pour coutume chaque 16 juin de suivre le même itinéraire que le personnage du roman, et lisent des extraits d’« Ulysse ». Pubs et restaurants proposent à cette occasion des menus à thème dans une ambiance joviale.

Liste des lieux de diffusion :

- Les Deux Magots (6 place St-Germain-des-Prés, 6e) à partir de 10h

- Café de Flore (172 boulevard St-Germain, 6e) à partir de 11h

- Shakespeare and Company (37 rue de la Bûcherie, 5e) à partir de 12h

- Centre Culturel Irlandais (5 rue des Irlandais, 5e), de 14h à 20h

- Jardin du Luxembourg (6e) à partir de 15h

- Aux abords du Panthéon (5e) à partir de 16h

- Café de la Nouvelle Mairie (19 rue des Fossés St-Jacques, 5e) à partir de 16h30

Le nombre de livres distribué en chaque lieu est limité. Premiers arrivés, premiers servis. (Dans la limite d’un exemplaire par personne)