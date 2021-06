Lisa Banes : percutée par un deux-roues, l’actrice a succombé à ses blessures

L’actrice Lisa Banes est décédée ce lundi après avoir été percutée par un véhicule à deux roues à New York, il y a deux semaines.

« Nous avons le cœur brisé par le décès tragique et insensé de Lisa », a déclaré son manager David Williams à NBC News. « C'était une femme d’esprit, pleine de gentillesse et de générosité, dévouée à son travail, que ce soit sur scène ou devant une caméra et plus encore à son épouse, sa famille et ses amis ».

Lisa Banes, 65 ans, a succombé à un traumatisme crânien. Elle avait été transportée à l’hôpital dans un état critique après qu'un vélo ou un scooter a grillé un feu rouge et l'a heurtée près du Lincoln Center, le 4 juin dernier, rapporte le manager. Pour l’heure, aucun suspect n’a été identifié.

« Le conducteur ne s’est pas arrêté après l’accident », déplore Williams. Lisa Banes est connue pour être apparue dans les films Cocktail et Gone Girl, ainsi que dans les séries Six Feet Under, Royal Pains ou encore Nashville.