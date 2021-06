Festival Paradiso : ces films à voir en plein air au Louvre

Après la Nef du Grand Palais, le festival de cinéma Paradiso revient du 1er au 4 juillet dans la cour carrée du Louvre, à Paris, avec une sélection de films à voir en plein air.

Le public pourra découvrir sur un écran géant de 24m de long, des films en avant-première en partenariat avec Netflix et Prime Video, à l’instar de «Comment je suis devenu un super-héros» de Douglas Attal, avec Pio Marmai et Leïla Bekhti, et «The Tomorrow War», de Chris McKay. Des classiques comme «Que la fête commence» de Bertrand Tavernier et «2001, l’Odyssée de l’espace» signé Stanley Kubrick font aussi partie de la programmation.

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE du @CinemaParadiso au @museelouvre



Réservez dès maintenant votre place pour participer à cette nouvelle édition du Festival Cinema-Paradiso : https://t.co/v9EMNqf31q pic.twitter.com/z9wyDKO3Vm — mk2 (@mk2) June 16, 2021

Avant le début de chaque séance aux alentours de 22h, des DJ set de Bonnie Banane, Myd et Bon Entendeur, ainsi qu’un concert de Sofiane Pamart, seront organisés pour une parenthèse musicale. Des food trucks proposeront par ailleurs de quoi se restaurer, tandis que des personnalités du 7e art interviendront pendant l’événement.

Pour participer à l’une de ces quatre soirées, il suffit de réserver sur le site mk2festivalparadiso.com. Quelque 1.455 places assises seront accessibles chaque soir.