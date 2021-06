Fête de la musique 2021 : les mesures sanitaires vont-elles tuer l’événement ?

Malgré les annonces surprises du gouvernement, qui a avancé ce mercredi 16 juin la levée du couvre-feu à la veille de la fête de la musique, le protocole sanitaire drastique prévu et maintenu pour cette journée pourrait bien la tuer dans l’œuf.

Entre les autorisations gouvernementales pour braver le couvre-feu et assister à la fin d'une demi-finale de Roland Garros, et à la « mansuétude » accordée aux spectateurs du match de l’Euro France-Allemagne mercredi 15 juin, un certain relâchement des mesures sanitaires en vigueur se faisaient ressentir. Le premier Ministre Jean Castex a finalement annoncé ce mercredi 16 juin, la levée du couvre-feu à 23h dès le 20 juin 2021. Après 9 mois de vie sous contrainte-horaire, le pays se déconfine donc totalement.

Protocole sanitaire maintenu pour la fête de la musique

Loin de laisser planer le doute, Jean Castex a cependant immédiatement annoncé que le protocole sanitaire serait maintenu pour la fête de la musique. « Toutes les règles de jauges qui s’appliquent jusqu’au 30 juin ne sont pas modifiées », a déclaré le Premier ministre en sortie de conseil de défense. « Il prévoit la possibilité de faire des concerts en extérieur dans un cadre organisé et dans le respect des gestes barrières. Pas de concert sauvage suscitant des attroupements sur la voie publique ».

Le gouvernement le dit lui-même, « un des principes fondateurs de cette fête est la spontanéité, ce qui rend l’édition 2021 particulièrement complexe à organiser. » Cette année à nouveau, il ne devrait donc pas y avoir de concerts improvisés aux quatre coins des rues françaises.

Un protocole très contraignant

Le protocole élaboré par ministère de la Culture pour la Fête de la musique, et publié le 8 juin 2021, laisse en effet très peu de place à la spontanéité. Seules les configurations assises seront autorisées et une jauge maximale pour les établissements recevant du public (ERP) en salle ou en plein air a été limitée à 65%, dans la limite de 5000 spectateurs. Enfin, un passe sanitaire est exigé pour tout ERP accueillant plus de 1000 spectateurs. Le protocole interdit également les concerts dans les bars et restaurants, les récentes annonces ne précisent cependant pas s’ils seront finalement tolérés.

Annulations en chaîne

Face à ce protocole, bon nombre de villes ont décidé qu'il était trop contraignant. À la vue des règles imposées par le gouvernement, des villes comme Grenoble, Metz, Orléans, Dax, Saint-Tropez ou encore Strasbourg ont donc annoncé l’abandon des événements prévus pour cette fête, fondée il y a 40 ans par le ministre de la Culture d’alors, Jack Lang.

« Même si nous comprenons que la situation sanitaire est encore fragile, nous regrettons cette annonce tardive. Nous avons une pensée particulière pour les projets amateurs qui comptaient sur cette édition pour partager leur passion et nous permettre de retrouver l’ambiance unique des fêtes de la musique », a déclaré le 11 juin la mairie de Strasbourg par communiqué de presse, pour motiver sa décision.

Que reste-il au programme ?

Dans les villes qui ont décidé de maintenir la fête, ce sont donc des événements très organisés qui auront lieu. Un concert de musique classique en petit comité dans la cour du ministère de l’Intérieur, ou encore un show avec des stars comme Clara Luciani ou Vianney devant 4000 spectateurs (assis), sur le court principal de Roland Garros sont ainsi prévus.

Une interrogation s’est cependant immiscée dans les esprits : si aucun concert n’est autorisé, sera-t-il cependant possible de danser sous les enceintes crachantes des bars qui ne seront plus contraints de fermer à 23h ?