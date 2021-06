Karim Duval, Haroun, Fabien Olicard… neuf humoristes repassent le bac philo jeudi 17 juin

Les épreuves du baccalauréat 2021 commenceront demain, jeudi 17 juin, avec la philosophie. Une matière à laquelle vont se frotter une dizaine d’humoristes à l’occasion d’un grand oral, dévoilé en direct à 20h30 sur la plate-forme humoristique Pasquinade.fr.

Ils auront la journée pour plancher sur les sujets tombés le matin même. L'objectif de ce défi lancé par Karim Duval : en faire un sketch. Une idée qui a germé il y a quelques années dans sa tête, et qui devient réalité. Le 17 juin au soir, ils seront donc neuf à défendre leur copie depuis Sciences po Paris, à l'occasion d'un spectacle inédit : « Le bac philo des humoristes». Une soirée diffusée en livestream et commercialisée 12 euros. Parmi les candidats, Karim Duval, Fabien Olicard, Haroun, Florence Mendez, Alex Ramires, Vérino, Alexandra Pizzagali, Sébastien Marx et Wary Nichen ont répondu à l'appel de cette dissertation philosophico-humoristique.

Pour les préparer à l'épreuve qui les attend, Karim Duval a testé les humoristes autour de deux questions - «La pluralité des cultures fait-elle obstacle à l'unité du genre humain ?», et «Y a-t-il un mauvais usage de la raison ?» - et posté le fruit de leur réflexion sur son compte Instagram. Un bac blanc qui promet une soirée fantasque.

Sans compter que pour corser encore un peu plus l'exercice, Haroun lance de son côté un appel sur Twitter et propose aux internautes de lui envoyer une série de phrases à placer dans sa dissertation. L'une d'entre elle sera sélectionnée avec à la clef deux places pour son nouveau spectacle. A vos crayons.