L’adaptation BD du best seller « Sapiens » d'Harari nommée aux Eisner Awards

L’adaptation en bande dessinée de « Sapiens » de Yuval Noah Harari a été nommée aux Eisner Awards, l’un des prix américains les plus prestigieux du monde de la BD.

Considéré comme « les Oscars de la BD », l’Eisner Awards récompense chaque année aux États-Unis des personnalités de la bande dessinée pour des œuvres parues l’année précédente. En 2019, Pénélope Bagieu avait reçu le Prix Eisner pour son ouvrage « Culottées » dans la catégorie édition américaine d’une œuvre internationale.

Le best-seller de l’historien Yuval Noah Harari, adapté en BD en 2020, est ainsi nommé dans la catégorie « Meilleure adaptation venue d’un autre medium ». Les lauréats seront annoncés au festival de la pop-culture, le ComiCon de San Diego fin juillet 2021.

La bande-dessinée "Sapiens" est nommée aux Eisner Awards! L'adaptation par @harari_yuval, @D_Vandermeulen et #DanielCasanave du best-seller éponyme est sélectionnée pour la plus grande récompense de la BD aux États-Unis. Les lauréats seront annoncés au @comiccon de San Diego. pic.twitter.com/lVoAO9Afhj — Albin Michel (@AlbinMichel) June 16, 2021

L’essai de Yuval Noah Harari, « Sapiens, une brève histoire de l’humanité », paru en 2015 s’est rapidement imposé partout dans le monde (10 millions d’exemplaires vendus). Avec David Vandermeulen et Daniel Casanave, ils ont donc réinventé le best-seller international, et racontent en bande dessinée la naissance de l’Humanité, de l’apparition de Homo Sapiens à la Révolution agricole.

Une année française

Cette année, le monde de la bande dessinée franco-belge est plus présente que jamais dans cette prestigieuse compétition. Dans la catégorie « Meilleure édition américaine d'une œuvre étrangère », on peut notamment retrouver l'album « Altitude » (éd.Casterman) d'Olivier Bocquet et de Jean-Marc Rochette, ainsi que le tome 2 de la série « Irena » (éd.Glénat) de Jean-David Morvan, Severine Tréfouël, et David Evrard.

L’ouvrage jeune public de Pascal Jousselin « Imbattable » (éd. Dupuis) est lui séléctionné dans la catégorie « Meilleure publication pour enfants (9-12 ans) » et « Meilleur auteur ». Le récit SF de Thomas Cadène « Soon » (éd. Dargaud), sur l’exploration spatiale est lui nommé dans la catégorie « Meilleure BD numérique » et « Meilleur artiste multimédia », aux côtés des aventures imaginaires d’« Olive » (éd. Dupuis) par Véro Cazot et Lucy Mazel.