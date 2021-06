Russell Crowe : ce projet colossal que veut réaliser l'acteur en Australie

Russell Crowe voit grand, très grand. La star australienne a en effet dévoilé ce mercredi son projet de studio de cinéma sur la côte est de l'immense île-continent, qui attire de plus en plus de tournages.

L’acteur, qui a obtenu un Oscar pour son rôle dans le film «Gladiator» de Ridley Scott sorti en 2000, a précisé que cette infrastructure serait construite à Coffs Harbour, au sud de Brisbane, dans un ancien complexe touristique.

«Depuis plusieurs années, je réfléchis à la manière dont je pourrais combiner mon lieu de vie et mon travail», a-t-il expliqué sur la chaîne publique australienne ABC. Le lieu pourrait accueillir aussi bien des productions locales que des tournages de films internationaux.

Moins de covid, plus de tournages

L’Australie, qui enregistre un taux de contamination très faible au Covid-19, est une île plébiscitée par de nombreux producteurs, le gouvernement offrant par ailleurs des millions de dollars de primes pour les inciter à venir. Parmi les longs-métrages à en bénéficier, citons notamment «Thor : Love and Thunder» des studios Marvel et «Blacklight», avec Liam Neeson. D’autre films comme «Ticket to Paradise», réunissant Julia Roberts et George Clooney, ainsi que le prequel de «Mad Max» ont eux aussi choisi l’Australie comme lieu de tournage.

Le projet de Russell Crowe n'a pas encore été approuvé, mais il a obtenu le soutien du gouvernement local.