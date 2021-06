Aldebert, star de la chanson pour enfant, signe un titre sur l'homoparentalité chanté avec Calogero

Incontournable figure de la chanson pour enfant depuis 2008, Aldebert dévoilera demain vendredi 18 juin un nouveau titre sur l'homoparentalité. Une chanson intitulée «Double Papa», interprétée en duo avec Calogero.

Présenté le week-end de la fête des pères, ce titre prône un message de tolérance, comme toujours dans l'univers d'Aldebert, dont l'artiste franc-comtois a partagé les toutes premières notes et paroles sur les réseaux sociaux, hier.

«Il était une fois le fruit d'un amour hors-pair, l’histoire de Camille et de ses deux pères», chante Aldebert dans une vidéo annonçant la sortie de ce nouveau titre.

Un projet auquel Calogero n'a pas hésité à participer. «C'est vraiment une joie de partager ce duo, c'est une chanson qui a vraiment du sens, intelligente, universelle», a expliqué l'interprète de «Face à la mer» à l'AFP.

Un titre inspiré par un couple d'amis

Inspiré par l'histoire d'un couple d'amis, Aldebert a souhaité mettre en musique ce récit, comme il l'a expliqué à l'agence de presse. « Ma femme est médecin et un des médecins qui bosse avec elle est un des deux papas de la chanson». « Ils m'ont raconté leur histoire, ils ont une fille, la maman biologique est aux USA - la GPA (Gestation pour autrui) a été choisie ? - c'est une très belle aventure» poursuit-il.

Et d’expliquer qu'« à un moment donné, le voyant chanson s'est allumé. Le sujet est joli mais reste assez délicat, encore plus avec les enfants : comment en parler avec eux ?», s’est alors demandé l’auteur-compositeur, habitué à aborder des sujets de société. L'un des derniers en date : le cornavirus et les gestes barrières, à travers sa chanson «Corona minus», écrite à l'occasion du retour des enfants à l'école, en partenariat avec l'Education nationale.

Comme pour toutes ses chansons, Aldebert a donc choisi de parler de l'homoparentalité «très simplement, sans entrer dans quelque chose de militant, en parlant de l'universalité de la famille, ce qu'illustre le clip avec des familles homoparentale, monoparentale, hétéro, etc», explique-t-il.

Une chanson qui annonce également la sortie d'un quatrième album : «Enfantillage 4», prévu le 27 août prochain, avec là encore des invités de prestige. Alain Souchon et ses fils ont participé à ce quatrième opus, comme Thomas Dutronc, avec qui Aldebert chante autour d'un autre sujet là encore d'actualité : l'addiction aux écrans.