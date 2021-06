David Guetta cède son catalogue pour des dizaines de millions de dollars

C'est un énorme deal, qui rapportera beaucoup au musicien, mais aussi à l'acquéreur. David Guetta, icône française du clubbing et pilier d'Ibiza, a cédé son catalogue musical au géant Warner Music group.

Cette cession est d'envergure, puisqu'elle porte sur le catalogue de créations enregistrées des deux dernières décennies, mais également sur les créations futures du DJ et producteur à succès. Si les termes précis de cet accord n'ont pas été révélés par aucune des deux parties, le montant présumé se chiffre au minimum en dizaines de millions de dollars. Le Financial Times évoque un montant de 100 millions de dollars (84 millions d'euros), quand Music Business Worldwide, citant une autre source confidentielle, estime cette somme à «moins de 150 millions de dollars» (environ 125 millions d'euros). Selon Variety, la somme devrait «certainement» se situer en dessous des 100 millions de dollars.

Un artiste qui devance l'air du temps

C'est donc un gros coup que vient de frapper Warner, quand on connait le rythme de création du Français. Surtout, ses succès sont de plus en plus récurrents et rapprochés, et la grande estime que lui portent certains poids lourds de la musique mondiale, à l'image de ses récentes collaborations avec Rihanna, Bruno Mars, Justin Bieber, Nicki Minaj, ou encore Sia, lui ont définitivement octroyé une stature internationale.

Deux Grammys Awards, huitième artiste le plus écouté au monde (aux classements mensuels Spotify), 50 millions de disques écoulés et 14 milliards de stream cumulés... David Guetta sera bien l'un des poids lourds du label, sans compter les méga-shows diffusés dans le monde entier qu'il a déjà pu mettre en place, à Dubaï, New York ou Paris.

Une belle saison à venir

L'artiste français s'est bien évidemment déclaré ravi de ce nouvel engagement, et déjà «très excité par la nouvelle musique sur laquelle je travaille. Et je suis d'autant plus heureux que j'ai recommencé à jouer toute cette nouvelle musique en direct devant mes fans et qu'ils adorent ça. C'est le bon moment pour renouveler mon partenariat créatif avec mon équipe de confiance chez Warner Music. Cet accord consiste à m'entourer des meilleures personnes pour m'assurer que je peux continuer à innover avec de nouveaux projets passionnants, tout en travaillant sur mon vaste catalogue et en continuant à construire ma carrière».

Le PDG de Warner Recorded Music, Max Lousada, lui a emboité le pas, Xarner blabl lui a emboité le pas, expliquant qu'«il est rare qu'un artiste ne se contente pas de définir un genre, mais le transforme. C'est ce que fait David depuis plus de deux décennies - enflammant des publics mondiaux et influençant des générations entières de talents. [...] Malgré tout ce qu'il a accompli jusqu'à présent, il y a encore tant de musique, de créativité et d'originalité à venir. Chez Warner, nous sommes tous très heureux d'étendre notre partenariat avec cette icône mondiale».

Prochaine étape pour le Français dès juillet prochain, date à laquelle il devrait dévoiler un nouveau single.