La lecture déclarée grande cause nationale : qu'est ce que cela implique ?

En déplacement dans les Hauts-de-France, ce jeudi 17 juin, Emmanuel Macron a présenté un plan pour l’éducation, la langue française et la lecture. Il a déclaré cette dernière grande cause nationale pour la période allant de 2021 à l’été 2022. Mais qu’implique ce label gouvernemental ?

À l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de Jean de la Fontaine, Emmanuel Macron s’est assis aux côtés de sa femme Brigitte Macron et du comédien Fabrice Lucchini, sur une petite chaise d’une bibliothèque de Château-Thierry et a déclaré la lecture grande cause nationale pour l’année à venir.

Initié dans les années 1970, le label gouvernemental « grande cause nationale » est attribué pour une année à une campagne d'intérêt public autour d'un thème avec, à la clé, des initiatives médiatiques et de levers de fonds. Une série d’initiatives qui visent à favoriser l’apprentissage et la pratique de la lecture à tous les âges devraient donc être déployée dans tout le territoire.

La lecture est l'une des « bases de la citoyenneté », car elle permet de « développer la capacité d’émancipation, de se relier aux autres et de créer une communauté nationale à travers des valeurs communes », a détaillé l'Élysée. C’est le Centre National du Livre (CNL) qui sera chargé de la coordination du projet, sous l’égide des ministères de la Culture et de l’Éducation. La campagne sera pleinement lancée à la rentrée scolaire en septembre 2021.

Développer la lecture à haute voix

« La lecture à voix haute doit être remise au cœur de notre nation », a déclaré Emmanuel Macron lors de son déplacement jeudi 17 juin 2021. Pour le président, la lecture à haute voix est incontournable pour « découvrir la beauté littéraire, le rythme et la vérité de la langue française ». Des initiatives dans les écoles, comme des concours de lecture, devraient donc voir le jour dès la rentrée scolaire 2021/2022.

Un plan bibliothèque renforcé

Le gouvernement souhaite déployer de nouveaux efforts financiers envers les bibliothèques en mobilisant 40 millions d’euros en 2021-2022, pour permettre notamment à une centaine d’établissements d’étendre leurs horaires d’ouverture. Une aide qui s’insère dans ce label gouvernemental, mais avait déjà été annoncée à l’occasion du plan de relance annoncé en septembre 2020.

Le Pass Culture étendu aux quatrième

La mesure avait été annoncée par le Président de la République en mai 2021. Le Pass Culture devrait être étendu aux jeunes de la 4eme à la Terminale. Les collégiens, à partir de la quatrième, recevront donc 25€ par an et les lycéens, 50€ à dépenser dans le secteur culturel. Ils disposeront donc de 200€ à utiliser jusqu'à leur majorité, en plus des 300€ débloqués le jour de leurs 18 ans.

Opération « Partir en Livre » du 30 juin au 25 juillet

Il s’agit de la septième édition de cette manifestation, qui a pour objectif de redonner le désir de lire. Organisée par le Centre national du livre (CNL) sous l’impulsion du ministère de la Culture, avec le concours du Salon du livre et de la presse jeunesse (SLPJ), « Partir en Livre » est la grande fête du livre jeunesse autour du thème « Mer et merveilles ». Objectif : aller à la rencontre du jeune public sur leurs lieux et temps de loisirs, afin de transmettre le plaisir de lire, et redonner au livre sa valeur de divertissement au cours de multiples événements qui auront lieu partout en France.

Opération jeunes en librairie

Ce dispositif, testé en Nouvelle-Aquitaine et dans les Hauts-de-France depuis 2008, est voué à être étendu afin de sensibiliser les collégiens et lycéens à la lecture, aux métiers de la librairie et aux enjeux du commerce de proximité, en jumelant une classe avec une librairie indépendante. L’idée serait de généraliser l’opération à l’ensemble du territoire. Enfin, 7 millions d’euros seront mobilisés sur 2021 et 2022 en distribution de chèques-livres, qui permettent aux élèves de choisir librement un ouvrage qui rejoindra leur bibliothèque personnelle.